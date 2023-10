Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

ARLINGTON, Texas — Adolis García n’en était pas sûr.

Habituellement, lorsque le cogneur ciselé des Rangers en obtient un, il le sait et il regarde donc. Il admire son travail. Il se réjouit de la gloire de sa propre magnificence. Le contexte a permis la joie. Les sept premiers gros flys de García en séries éliminatoires ont été définitifs. Des indiscutables évidents. Une poignée d’entre eux ont changé la donne, modifié la saison et défini la carrière. Il a célébré en conséquence.

Après chaque explosion, le MVP de la série de championnat de la Ligue américaine avait soit un regard sculptural, soit déambulait sur la ligne de fond. Ce sens du dramatique, ce niveau de mise en scène (et, bien sûr, les huit circuits en séries éliminatoires) ont contribué à faire de “Adolis” un mononyme légendaire d’octobre.

Mais cette fois – premier match des World Series, match nul en fin de 11e manche – García avait suffisamment de doutes en tête pour se précipiter vers le premier but… au moins pour quelques pas.

“J’ai senti que j’avais bien frappé”, a expliqué García par l’intermédiaire d’un traducteur après le match. “Mais c’était une balle qui est partie [to the opposite field]. Donc, quand cela arrive, je dois juste m’assurer de ne plus avoir de marbre et de courir sur les buts. »

À l’instant où le laser de fin de jeu de García a franchi le mur à droite, Globe Life Field et tous ceux qui s’y trouvaient ont pris vie. Le circuit du cogneur lors d’un cinquième match consécutif a évoqué des sentiments d’inévitabilité et d’incrédulité. Ses coéquipiers se sont transformés en enfants étourdis, affluant sur le terrain pour se joindre aux festivités.

Alors que García arrivait troisième, il montra le ciel, vers la puissance la plus grande qui avait contribué à permettre cette période chaude surnaturelle. Puis, alors que les Diamondbacks vaincus se retiraient tout autour de lui, il jeta son casque dans l’éther et sauta les derniers mètres vers le marbre, où un demi-cercle de coéquipiers enthousiastes et extatiques attendaient avec impatience. García a plongé dans la folie et a été rapidement englouti par une foule de Rangers.

Il y avait de nombreuses couches et niveaux dans le premier match des World Series, que les Rangers ont remporté 6-5. Une performance fantastique de l’enclos des releveurs du Texas a permis de garder les choses serrées après que l’Arizona ait pris une avance de 5-3. Corey Seager, un habitué du mois d’octobre, a envoyé le concours aux figurants avec un smash inoubliable en deux points et égalisateur. Mais la soirée, et toutes les séries éliminatoires jusqu’à présent, appartenaient à “El Bombi”.

Adolis García écrase un circuit alors que les Rangers battent les D-backs

Une fois la fête sur le terrain terminée, les Rangers sont retournés au club-house où ils ont chanté à García “EL-BOM-BÍ! EL-BOM-BÍ!”

“La façon PG de le dire ?” » a déclaré le lanceur des Rangers Dane Dunning par la suite. “C’est un méchant homme.”

Il reste au minimum trois matchs à jouer dans ces séries éliminatoires, mais García a déjà dressé une longue liste de réalisations. Ses 22 points produits en octobre constituent un nouveau record pour une seule série éliminatoire. Le match de vendredi soir n’était que la 10e explosion de fin de match supplémentaire dans l’histoire des World Series. Les huit circuits de García en séries éliminatoires sont à égalité au deuxième rang en séries éliminatoires, à seulement deux points derrière son ami et compatriote d’octobre, Randy Arozarena.

Personne avec un cerveau et un téléviseur ne devrait douter de García à ce stade. Le manager des Diamondbacks, Torey Lovullo, et son équipe savaient bien que le voltigeur droit des Rangers était sur le qui-vive. Ils ont cherché à placer García à l’intérieur, là où il est moins susceptible d’étendre ses bras puissants. En neuvième manche, cela a conduit à un coup de lancer capricieux qui a attrapé García dans la main.

Mais au 11e, le releveur de l’Arizona Miguel Castro a laissé une balle rapide 3-1 au milieu du bas du marbre. García n’a pas manqué, créant un souvenir qui restera à jamais gravé dans le cœur et l’esprit des fans des Rangers.

L’équipe de “MLB on FOX” réagit au retrait d’Adolis García contre les D-backs

Douze ans jour pour jour où David Freese de Saint-Louis a terminé le sixième match des World Series 2011 avec une victoire déchirante contre le Texas, García a offert à une base de fans désespérée une dose de foi. Les Rangers ne sont qu’à trois victoires de pouvoir enfin se qualifier de champions.

Et dans une équipe pleine de personnalités réservées et sobres, García est l’étincelle, le Red Bull dans une armoire pleine de saltines.

“Il est incroyable”, s’est réjoui Nathaniel Lowe après le match. “Et j’ai l’impression qu’il va le faire tous les soirs.”

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Petite Ligue et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .

Chauves-souris flippin :