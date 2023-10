Prochain jeu: Université d’État d’Austin Peay 04/11/2023 | 17H00 04 novembre (samedi) / 17h00 Université d’État d’Austin Peay Histoire

ST. GEORGE, Utah – Après avoir été menée de trois points à la fin du premier quart-temps et de deux à la mi-temps, l’équipe de football de l’Eastern Kentucky University a survécu à Utah Tech par un score de 34-30 samedi soir au Greater Zion Stadium.

Les Colonels ont été lents à sortir alors que les TUT se sont contentés d’un panier de 55 verges après 9 jeux et 42 verges pour ouvrir le match. Le score restait 3-0 après les 15 premières minutes de jeu.

EKU a ouvert le score avec un Josué Carter Un touché de 9 verges après avoir conduit le ballon sur 75 verges pour prendre l’avantage 7-3. Le touché marquait son quatrième cette saison, le plus important lors de son séjour à Richmond. Les Trailblazers ont pris cinq minutes de route après le jeu et se sont de nouveau contentés d’un panier pour ramener le score à un.

Près de la mi-temps, quart-arrière Parker McKinney a élargi l’offensive avec une passe de touché de 40 verges à l’ailier serré Chasseur Brun pour doubler le score. La réception de 40 verges de Brown était sa deuxième plus haute de sa carrière.

Malgré l’effort supplémentaire, Utah Tech a trouvé deux scores dans la finale 3:49 avant la mi-temps pour prendre une avance de 16-14 au vestiaire.

En dehors de la mi-temps, l’offensive d’EKU a continué d’être au top alors que McKinney a lancé deux passes de touché à 13 :19 et 9 :11 au troisième quart. À 13 min 19 s, McKinney s’est retrouvé à l’écart Mo Edwards Jr. pour 69 yards, la plus longue réception de sa carrière. EKU Jaden Smith a capté l’autre passe de McKinney pour prolonger l’avance à 28-16.

Un entraînement Utah Tech de 8 jeux et 75 verges a suivi le deuxième touché des Colonels alors que le quart-arrière des Trailblazers, Beau Sparks, a complété sa première et unique passe de touché du match pour porter le score à un match à une possession à 28-23. Kicker EKU Patrick Nations a réussi son 11e panier de la saison pour porter les Colonels à plus de 30 points.

À peine six secondes après le début du quatrième quart-temps, Utah Tech a trouvé la zone des buts pour ramener à nouveau son déficit à un point. Lors de la possession suivante d’EKU, Nations a marqué son deuxième panier du match pour porter l’avance à quatre à huit minutes de la fin.

Un trois-et-out et deux tentatives ratées de quatrième conversion ont mis fin aux huit dernières minutes du règlement sans score pour terminer le match 34-30 et la troisième victoire consécutive d’EKU dans le jeu de la United Athletic Conference. La marque de 3-0 des Colonels dans le jeu UAC place l’équipe à égalité au premier rang de la ligue avec Austin Peay, qui vient à Richmond samedi prochain.

McKinney a terminé le match avec 22 sur 34 pour 322 verges et trois touchés. Ses 322 verges par la passe étaient son deuxième record cette saison et trois passes de touché ont égalé son sommet de la saison.

Pour un quatrième match consécutif, le secondeur Logan Blake a mené l’équipe avec sept plaqués pour porter son total à 96 cette saison, ce qui le classe premier de la conférence et troisième du football NCAA FCS.

Aussi, du côté défensif du ballon, le demi défensif Mike Smith Jr. a enregistré cinq plaqués et a réussi quatre passes décisives, un sommet de la saison. Malgré 11 passes décisives au total par EKU contre Utah Tech, l’équipe n’a pas réussi à enregistrer une interception pour la première fois depuis le 23 septembre contre le n°16 SEMO à domicile.

EKU revient à Richmond pour se préparer à une bataille pour la première place de l’UAC contre son rival de longue date Austin Peay le samedi 4 novembre au CG Bank Field du Roy Kidd Stadium, présenté par Coca-Cola. Le match est prévu pour un coup d’envoi à 17 heures, les fans peuvent acheter des billets à partir de seulement 5 $ sur le site Web des Colonels. ici.