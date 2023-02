Ektaa Kapoor et Shobha Kapoor quittent la direction d’Alt Balaji ; les téléspectateurs s’inquiètent pour l’avenir de Lock Upp et d’autres émissions

Ektaa Kapoor et Shobha Kapoor ont pris le monde du divertissement par surprise vendredi en annonçant qu’ils avaient quitté la direction de leur plateforme de streaming numérique Alt Balaji. Dans une déclaration officielle publiée sur Instagram d’Ektaa, le producteur et chef de studio a souhaité bonne chance à la nouvelle équipe.

“Alt Balaji, l’une des principales plateformes de divertissement numérique en Inde, a officiellement annoncé aujourd’hui qu’Ektaa R Kapoor et Shobha Kapoor ont démissionné de leurs fonctions à la tête de l’entreprise. Alors que le processus de démission a commencé l’année dernière, Alt Balaji a maintenant une nouvelle équipe à prendre en charge. Cette décision est stratégique pour se concentrer sur d’autres entreprises », indique le communiqué.

Alt Balaji a également annoncé que Vivek Koka prendrait la relève en tant que nouveau directeur commercial de la société et remplaçant de facto des Kapoors. « La société est heureuse d’annoncer que Vivek Koka a été nommé nouveau directeur commercial d’Alt Balaji. Sous la direction de M. Koka, Alt Balaji vise à suivre leurs traces et à poursuivre sa solide expérience en matière de fourniture de contenu original de haute qualité à son public », conclut le communiqué.





Partageant l’annonce sur Instagram, Ektaa a écrit: “Bonne chance à l’équipe #alt. Je partagerai toujours vos publications et vous apporterai tout le soutien nécessaire ! Accueillons la nouvelle direction. Le message d’Ektaa a vu les réactions de célébrités comme Sonam Kapoor et Sussanne Khan, entre autres. Les fans se sont toutefois demandé si le changement de direction affecterait la programmation. Il y avait des questions sur des émissions comme Lock Upp qui reviendraient ou non.

Alt Balaji fait partie de l’empire Balaji d’Ektaa et de sa mère Shobha, qui comprend également Balaji Telefilms et Balaji Motion Pictures. Ektaa avait lancé Alt Balaji, l’aile de contenu en streaming de la société en 2017. La plate-forme a créé de nombreux contenus longs et réussis ainsi que des émissions de téléréalité, mais a également été critiquée pour la plate-forme érotique à travers des émissions comme XXX et Gandii Baat.