Ekta Kapoor voulait se marier à 22 ans et « vivre une vie très médiocre », attribue Rajnikanth comme l’un de ses mentors | Nouvelles des gens

New Delhi: Le magnat de la télévision et producteur d’as Ekta Kapoor aura 46 ans lundi 7 juin. La patronne est connue pour avoir brisé de nombreuses barrières et dirige l’industrie de la télévision depuis plus de deux décennies. Ekta a également fait ses preuves en tant que productrice de films et d’émissions OTT. Mais ce n’était pas son plan initial. Le magnat du succès voulait se marier à 22 ans et « vivre une vie très médiocre », comme elle l’a avoué dans une interview.

« A 17 ans, mon père [yesteryears actor Jeetendra] m’a dit de me marier ou d’aller travailler au lieu de faire la fête comme je le voulais. Il m’a dit que je n’aurais rien d’autre que mon argent de poche et que pour gagner un peu d’argent, j’ai travaillé avec une agence de publicité. J’étais parfaitement d’accord avec la situation et pensais que je vivrais une vie très médiocre, me marierais à 22 ans et m’installerais dans une vie de plaisir. Malheureusement, ou heureusement, rien de ce que nous prévoyons ne se produit », partage Ekta avec Outlook Business.

Hum Paanch a été diffusé quand Ekta n’avait que 19 ans

Le père d’Ekta Kapoor et acteur chevronné, Jeetendra, s’est vu offrir la possibilité de créer un logiciel pour une chaîne londonienne TV Asia par son ami Ketan Somaia. Ce travail a été confié au jeune Ekta. Mais avant qu’elle ne puisse vendre le logiciel, la société a été vendue à Zee Channel. « J’ai décidé de faire cinq ou six pilotes avec les concepts que j’avais en tête. Pendant ce temps, la chaîne a été vendue à Zee TV. Ici, j’essayais de vendre un logiciel que personne n’était prêt à acheter et là, notre partenariat s’était effondré. Nous avons perdu tous nos investissements et sommes tombés à nos derniers Rs. 2 lakh. J’ai décidé de tourner le pilote pour une émission intitulée Hum Paanch et je l’ai vendu à Zee. Au moment où j’avais 19 ans, c’était à l’antenne », partage Ekta.

Le spectacle a été un succès instantané et a aidé Ekta à goûter au succès pour la première fois.

« J’ai épousé la télévision »

Une fois qu’Ekta s’est lancée dans le monde de la production, elle en est tombée amoureuse et il n’y a plus eu de retour en arrière. « J’ai commencé à apprécier la production. Certains spectacles rapportaient beaucoup d’argent et d’autres non. Mais une fois que j’ai commencé à apprécier les défis, je suis devenu obsédé par la production. J’ai mangé, bu, dormi et épousé la télévision. Ce n’était pas pour l’argent – j’étais juste contente du contenu que je faisais », dit la patronne.

« Quand Rajinikanth appelle, les gens écoutent »

Ekta Kapoor au début de sa carrière a décidé de faire son show dans le sud, mais s’est souvenue d’avoir fait face à une forte résistance de l’industrie locale là-bas. « Quand nous (Ekta Kapoor et Jeetendra) l’avons rencontré (Rajnikanth) lors d’une fête, il a dit à mon père que j’étais très intelligent et que j’irais loin. Lorsque je me rendais au Tamil Nadu pour un créneau, j’ai réalisé qu’il y avait un parti pris contre les Indiens du nord, ce qui m’a rendu très difficile l’obtention du créneau. Mais quand Rajinikanth appelle, les gens écoutent », raconte Ekta.

Son spectacle Kudumbbam est devenu un succès instantané dans le Sud et a ensuite été refait en hindi en 1999 sous le nom de « Ghar Ek Mandir ».

Les mentors d’Ekta Kapoor

Ekta Kapoor prévoit de redonner à la société et de mentorer les gens car elle avait reçu des conseils et du soutien lorsqu’elle était jeune.

« Les gens ont probablement vu une étincelle en moi et ont également été des mentors pour moi. Des personnes telles que Makarand Adhikari et Rajinikanth ont joué un rôle important dans mon succès. Sameer Nair et Uday Shankar, qui m’ont donné la chance de revenir à Star ; Subhash Chandra, qui m’a donné Pavitra Rishta en 2009 alors que même je ne croyais pas en moi… il y a tellement de gens pour qui je pourrais être reconnaissant. Redonner, c’est être mentor. Si vous voyez une étincelle, donnez-lui une chance », partage Ekta.