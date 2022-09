Ekta Kapoor supprime Disha Patani prévoit de caster Ananya Panday ou Nushrratt Bharuccha pour son film ambitieux KTina ?

Ekta Kapoor serait sur le point de faire revivre son film le plus ambitieux, KTina, qu’elle était censée faire auparavant avec Disha Patani. Cependant, le buzz est que maintenant Ekta a retiré Disha du film et prévoit de lancer ses héroïnes Dream Girl Nushrratt Bharuccha ou Ananya Panday dans le film. Oui! Comme indiqué dans Bollywood Hungama, Ekta Kapoor a maintenant décidé de poursuivre le film sans Disha, qui aurait même préparé le rôle et pris des cours de punjabi. Le film était passé en veilleuse, mais maintenant le producteur prévoit de le faire revivre, mais pas sans Disha Patani.

Ananya Panday et Nushrratt Bharuccha en course ?

Selon les rapports, Ekta Kapoor considère maintenant Nushrratt Bharuccha ou Ananya Panday comme ses principales dames qui sont au sommet de leur art, contrairement à Disha Patani. Alors que Nushrratt a travaillé dans Dream Girl produit par Ekta et maintenant Ananya Panday fait partie de Dream Girl 2, le film aurait également été écrit par Raaj Shaandilyaa et dirigé par Ashima Chibber. Le buzz est qu’Ananya Panday pourrait décrocher le rôle car elle est devenue la favorite actuelle de tous les cinéastes malgré l’échec de Liger au box-office.

Après l’échec de Liger, Ananya Panday a rapidement sauté sur elle pour un autre film avec Ayushmann Khurrana et la fille a été invitée à prendre des cours de théâtre par l’acteur car elle était extrêmement mauvaise dans la vedette de Vijay Devarakonda. Tout en parlant de Disha Patani, sa dernière sortie Ek Villain Returns était un raté au box-office et pour le moment elle n’a signé aucun nouveau film car son film consécutif n’a pas réussi à impressionner le public et c’est l’une des raisons pour lesquelles Disha a été remplacé KTina aurait. Eh bien, beaucoup d’acteurs sont confrontés à la pénurie de travail après l’échec de leurs films.