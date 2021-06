L’acteur de « Naagin 3 », Pearl V Puri, a été arrêté par la police de Palghar dans le Maharashtra en lien avec une affaire présumée d’agression et de viol d’un mineur. L’acteur de 31 ans a été retenu par la police de Mira-Bhayander Vasai-Virar, invoquant des accusations d’IPC Sec. 376 AB et POCSO Act, 4, 8, 12,19, 21 pour le viol de la fille mineure, ont indiqué les responsables. Il sera présenté devant un tribunal local plus tard samedi pour détention provisoire.

Selon le poste de police de Valiv, qui a déposé l’affaire, la famille de la victime s’était plainte que Puri aurait agressé et violé la jeune fille, il y a environ deux ans.

Après l’annonce de la nouvelle, la tsarine de la télévision Ekta Kapoor s’est servie de son compte Instagram pour écrire une longue note en faveur de Pearl.

« Est-ce que je soutiendrai un agresseur d’enfants… ou un agresseur de quelque sorte que ce soit ? Mais ce dont j’ai été témoin d’hier soir jusqu’à maintenant, c’est le creux absolu de la dépravation humaine. Comment l’humanité peut-elle atteindre ce niveau ? Comment les gens qui sont en colère les uns contre les autres peuvent-ils , entraîner une troisième personne dans son propre combat ? », A écrit Ekta dans son message.

« Comment un être humain peut-il s’en prendre à un autre être humain et faire cela ? Après plusieurs appels avec la mère de l’enfant/de la fille, qui a ouvertement dit que Pearl n’était pas impliquée et que c’est son mari qui essaie de créer des histoires pour garder son enfant et prouver qu’un mère sur un plateau ne peut pas s’occuper de son enfant. Si cela est vrai, alors c’est faux à tant de niveaux ! Utiliser un mouvement extrêmement important comme « Moi aussi » de manière frivole, pour obtenir vos propres agendas et torturer mentalement un enfant et faire une personne innocente coupable », a-t-elle ajouté.

« Je n’ai pas le droit de décider, les tribunaux décideront qui a raison et tort. Mon opinion ne vient que de ce que la mère de la fille m’a dit hier soir et c’est – Pearl est innocent … et c’est très très triste si les gens utilisent diverses tactiques pour prouver que les mères qui travaillent sont incapables de s’occuper de leurs enfants, car il y a des prédateurs sur le plateau. J’ai toutes les notes vocales et les messages entre la mère de l’enfant et moi qui indiquent clairement les fausses allégations portées sur Pearl. l’industrie cinématographique est aussi sûre ou aussi dangereuse que n’importe quelle autre entreprise. Lui donner une mauvaise réputation pour que votre agenda soit trié est la forme la plus basse de tous les temps. Si par hasard, Pearl est innocenté, je demande aux gens d’examiner plus en profondeur comment les mouvements importants et indispensables à l’heure actuelle sont utilisés de manière injuste, ce qui réduit la gravité de la situation. Que la justice l’emporte ! #MayJusticePrevail@pearlvpuri », a conclu Ekta Kapoor dans une note.

Jetez un œil au post d’Ekta ici :

Plus tôt, la co-star de « Naagin 3 » de Pearl, Anita Hassanandani, avait également manifesté son soutien.

Pearl a commencé sa carrière en tant qu’acteur de télévision avec l’émission de 2013 « Dil Ki Nazar Se Khoobsurat » tandis que « Naagin 3 » et « Bepanah Pyaar » d’Ekta Kapoor l’ont rendu populaire. Il a été vu pour la dernière fois dans la série télévisée « Brahmarakshas 2 ».

Une déclaration officielle au nom de l’acteur est attendue.

Alors que les fans ont le cœur brisé par l’annonce de son arrestation, une section d’internautes critique l’acteur sur les réseaux sociaux pour les allégations portées contre lui.