Ekta Kapoor, Karanvir Bohra et d’autres soutiennent Shweta Tiwari après que l’actrice a partagé des images de vidéosurveillance de son ex-mari Abhinav Kohli | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision populaire Shweta Tiwari a partagé deux vidéos troublantes sur son compte Instagram, ce qui a clairement montré pourquoi l’actrice hésitait à partager le sort de son fils Reyansh avec son ex-mari Abhinav Kohli.

Dans l’une des vidéos de vidéosurveillance, Abhinav Kohli peut être vu en train d’arracher de force Reyansh à Shweta. Dans une autre vidéo, un Reyansh effrayé se cachait sous le drap de lit pendant que sa sœur Palak essayait de le calmer.

Depuis que les vidéos sont devenues virales, de nombreuses célébrités de la télévision ont soutenu Shweta et l’ont également félicitée pour son courage.

Ekta Kapoor, Ridhima Pandit, Ashmit Patel, Teejay Sidhu et Karanvir Bohra, entre autres, ont été les premiers à réagir aux récentes vidéos.

Ridhima Pandit a écrit: « Oh mon Dieu Shweta … Sois forte … Une mère sait toujours ce qui est le mieux. »

Srishty Rode a commenté: « C’est super triste! Restez fort. »

Ekta Kapoor a écrit: « Pourquoi ce type n’est-il pas arrêté? »

Anita H Reddy a écrit: «Irréel».

Ashmit Patel a commenté: « Restez forte sœur. Je vous envoie de l’amour et de la lumière. »

Teejay Sidhu a écrit: « C’est une mentalité très malade et triste que tout le monde se tient là sans vergogne et regarde? Et certains sont même partis Il y a eu une lutte et PERSONNE a essayé d’aider ou de découvrir ce qui se passait! »

Karanvir Bohra a écrit: « Maman pls dépose une affaire immédiatement .. c’est inhumain … vraiment je ne peux vraiment pas voir ça, je peux imaginer ce qu’elle doit traverser … pls pls le faire sortir de ta vie. »

Actuellement, Shweta est au Cap, en Afrique du Sud, pour le tournage de sa prochaine émission de télé-réalité Khatron Ke Khiladi 11.

Pour l’inversé, le fiasco s’est déchaîné après qu’elle ait lancé l’émission et qu’Abhinav ait publié quelques vidéos sur son compte de réseau social alléguant que l’actrice avait laissé leur fils seul dans un hôtel.

Shweta est devenue célèbre avec une émission de télévision populaire «Kasautii Zindagii Kay», où elle a joué le rôle de Prerna Sharma. Son personnage était aimé de tous. Elle a également été vue dans des émissions comme «Bigg Boss Saison 4», «Begusarai» et «Parvarrish», entre autres.