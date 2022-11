Ekta Kapoor fouille sournoisement Karan Johar après le contrecoup de la série Web XXX: Tum karo toh Lust Stories, hum kare toh Gandi Baat

Le mois dernier, la productrice Ekta Kapoor a été brutalement critiquée par la Cour suprême pour le contenu répréhensible de sa série Web pour adultes ALTBalaji XXX, affirmant qu’elle polluait l’esprit de la jeune génération de ce pays. Après avoir gardé un silence stoïque pendant tous ces jours, Ekta a finalement rompu son silence à ce sujet.

La tsarine de la télévision a pris sur Instagram une note cryptique qui se lit comme suit : “Tum karo toh Lust Stories aur hum kare toh Gandi Baat #Hypocracy”. Bien qu’Ekta n’ait nommé aucune personne ou organisation spécifique, de nombreuses personnes pensaient que le producteur avait apparemment fait une fouille sournoise à Karan Johar, l’un des cinéastes à avoir réalisé l’anthologie Lust Stories.

Alors que le tribunal supérieur frappait Ekta Kapoor sur le type de contenu qu’elle fournissait au public, sa couche Mukul Rohatgi avait soutenu que le tribunal suprême avait auparavant accordé une protection à Kapoor dans une affaire similaire et qu’il existe une liberté de choix dans le pays. Il a en outre ajouté que le contenu est basé sur un abonnement.

Auparavant, un tribunal de première instance de Begusarai, dans le Bihar, avait délivré le mandat concernant une plainte déposée en 2020 par Shambhu Kumar, un ancien militaire, qui alléguait que la saison 2 de XXX comportait plusieurs scènes répréhensibles en rapport avec la femme du soldat. Des mandats d’arrêt ont été émis contre elle pour avoir prétendument insulté des soldats et blessé les sentiments de leurs familles dans la série Web.

Depuis le début de sa carrière à l’âge de 17 ans en tant que stagiaire jusqu’à devenir la productrice la plus titrée, la tsarine de la télévision Ekta Kapoor a parcouru un long chemin. Bien qu’elle ait commencé très tôt sa carrière dans l’industrie du divertissement, sa première émission à succès fut la sitcom “Hum Paanch” de 1995. Plus tard en 2000, son émission Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi est devenue la série télévisée la plus réussie.

Postez qu’elle a fait plusieurs émissions à succès, notamment Kahaani Ghar Ghar Ki, Kabhi Sautan Kabhii Sahelii, Kalash, Kasautii Zindagii Kay et Kasamh Se. Ekta a également proposé une émission de téléréalité intrépide Lock Upp animée par la star de Bollywood Kangana Ranaut.