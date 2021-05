Ekta Kapoor explique pourquoi elle a voulu faire une émission comme «La femme mariée»! | Actualités de la série Web

New Delhi: La tsarine de la télévision Ekta Kapoor est allée au-delà des histoires des villes urbaines avec La femme mariée pour une raison précise. Elle partage ce qui lui a donné envie de faire un spectacle basé dans les régions du centre et pas seulement dans les métropolitains.

«En quittant Bombay et le sud de Bombay, il y a toute une Inde là-bas qui aime un type de contenu totalement différent. Et récemment, j’ai fait La femme mariée juste parce que j’étais comme si j’allais avoir un public différent et cela a fonctionné. imaginez que cela fonctionne, mais cela a fonctionné et donc maintenant je suis assis avec un peu de données et un peu de soulagement que si nous faisons 75% de la programmation qui est dirigée par les connaissances que nous tirons des données, 25% au moins, il restera à l’expérimentation, à des idées qui ne sont probablement pas constamment soumises à la pression des chiffres, mais qui peuvent peut-être ouvrir de nouveaux publics », a-t-elle déclaré.

La reine du contenu nous a toujours surpris avec ses spectacles variés de temps en temps.

Avec La femme mariée, elle explore une histoire dans une autre partie de l’Inde qu’une ville métropolitaine et cela s’est avéré être un énorme succès.

Ekta KapoorSa carrière s’étend sur plus de 2 décennies, transformant le paysage de la télévision indienne et de l’OTT avec Balaji Telefilms et ALTBalaji explorant des histoires différentes et nouvelles.