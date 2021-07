Ekta Kapoor dit qu’« une année de planification » a précédé « Pavitra Rishta 2 » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Ekta Kapoor a tweeté lundi son enthousiasme pour la sortie de « Pavitra Rishta 2 », qu’elle a récemment annoncée avec le retour d’Ankita Lokhande dans son avatar populaire d’Archana.

« Il n’est jamais trop tard… pour aimer !!! Enfin un an de planification plus tard… nous nous lançons dans notre souhait de donner à Archana une chance de plus de montrer son amour pour Manav ! a-t-elle écrit sur Twitter, marquant Ankita dans son message.

La première partie du spectacle avait feu Sushant Singh Rajput et Ankita Lokhande dans les rôles principaux de Manav et Archana. Shaheer Sheikh rejoint maintenant l’émission en tant que Manav.

Ankita a retweeté avec un emoji de cœur, en disant: « Pour toujours, madame #PavitraRishta2#PavitraRishta. »