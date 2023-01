Ekta Kapoor brutalement trollé pour avoir porté une robe en satin « inconfortable », les internautes disent « nous pouvons faire don de ses vêtements »

Samedi soir, la productrice Ekta Kapoor a été aperçue dans une robe longue en satin lorsqu’elle est arrivée chez Riddhi Dogra pour lui souhaiter le nouveau projet. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est à quel point Ekta était mal à l’aise dans sa tenue.

Dès que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes ont commencé à la troller pour avoir porté une robe inconfortable. L’un d’eux a écrit : « Itney paise ka kya hi faida jab apko kapde pehene ki tameez hi na ho ». Le second a dit : « Itney paise ka kya hi faida jab apko kapde pehene ki tameez hi na ho. La troisième personne a écrit: “Elle est tellement mal à l’aise dans cette robe.” Le quatrième a déclaré: “Ye WWF ki new catcher hai.”





La cinquième personne a commenté: “itna kama k ye log krte kya h jo dhang k kapde khrid nhi paate h behen Kam se kam acchi kapde phena kro.” Le sixième a dit: “Elle a besoin d’un styliste.” La septième personne a écrit : “Nous allons faire don de vêtements au nom de la SSR – veuillez lui envoyer son adresse. Nous pouvons également lui faire un don !” La septième personne a commenté: “Elle a l’habitude d’aimer porter des vêtements inconfortables et de faire les mêmes mouvements.”

Ekta Kapoor a fait les manchettes ces derniers temps pour avoir reçu des réactions négatives sur la vitrine de contenu explicite sur sa plateforme de streaming numérique ALT Balaji. Les émissions telles que Gandii Baat, XXX, Bekaaboo et Ragini MMS 2 ont été placées sous le radar de SC, et le jury a déclaré que Kapoor “pollue les jeunes esprits”.

Ekta a décidé de rompre son silence avec une fouille énigmatique. Tout en partageant ses pensées sur Instagram, Ekta a partagé une histoire qui dit: “Tum karo toh Lust Stories aur hum kare toh Gandi Baat #Hypocracy.”

