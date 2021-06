Ekta Kapoor, Anita Hassanandani et d’autres célébrités de la télévision soutiennent l’acteur Pearl V Puri au milieu d’allégations de viol | Nouvelles télévisées

New Delhi: Après que l’acteur de télévision Pearl V Puri a été arrêté par la police de Mumbai sur des accusations de viol contre une fille mineure, le producteur de télévision Ekta Kapoor et la co-star de Pearl Anita Hassanandani l’ont rejeté comme une fausse accusation.

Ils ont utilisé leurs poignées Instagram pour annoncer l’innocence de Pearl et ont déclaré que les allégations portées contre lui étaient sans fondement.

Ekta Kapoor a écrit une longue note demandant justice pour l’acteur. Elle a écrit : « Vais-je soutenir un agresseur d’enfants… ou un agresseur de quelque sorte que ce soit ? Mais ce dont j’ai été témoin d’hier soir jusqu’à maintenant, c’est le niveau absolu de la dépravation humaine. Comment l’humanité peut-elle atteindre ce niveau ? l’un avec l’autre, entraîner une troisième personne dans son propre combat ? Comment un être humain peut-il s’en prendre à un autre être humain et faire cela ? Après plusieurs appels avec la mère de l’enfant/de la fille, qui a ouvertement dit que Pearl n’était pas impliqué et que c’est son mari qui essaie pour créer des histoires pour garder son enfant et prouver qu’une mère qui travaille sur un plateau ne peut pas s’occuper de son enfant. Si c’est vrai, alors c’est faux à bien des niveaux ! »

« Utiliser un mouvement extrêmement important comme ‘Moi aussi’ de manière frivole, pour faire respecter vos propres agendas et torturer mentalement un enfant et rendre une personne innocente coupable. Je n’ai pas le droit de décider, les tribunaux décideront qui a raison et tort. Mon l’opinion ne vient que de ce que la mère de la fille m’a dit hier soir et c’est – Pearl est innocent… et c’est très très triste si les gens utilisent diverses tactiques pour prouver que les mères qui travaillent sont incapables de s’occuper de leurs enfants, car il y a des prédateurs sur le plateau », a-t-elle ajouté.

Elle a en outre écrit: « J’ai toutes les notes vocales et les messages entre la mère de l’enfant et moi qui indiquent clairement les fausses allégations portées sur Pearl. L’industrie cinématographique est aussi sûre ou aussi dangereuse que toute autre entreprise. nom pour obtenir votre ordre du jour est la forme la plus basse de bas jamais. Si par hasard, Pearl est prouvé innocent, je demande aux gens d’examiner plus en profondeur comment les mouvements importants et indispensables à l’heure actuelle, sont utilisés injustement réduisant la gravité de la situation. Que la justice l’emporte !

Découvrez son article :

De nombreuses célébrités telles que Krystelle D’souza, Siddharth Malhotra, Aamir Ali, Urvashi Dholakia et Vikaas Kalantri ont commenté son message affichant leur soutien à Pearl.

Krystelle D’souza avait également utilisé son compte officiel sur les réseaux sociaux pour s’exprimer sur la question. Elle a écrit : » Je connais @pearlvpuri et c’est l’un des garçons les plus gentils que j’ai rencontrés dans notre industrie de la télévision. Un gentleman minutieux. S’il vous plaît, ne tirez pas de conclusions hâtives sur des allégations sans fondement. Attendons que la vérité éclate.

L’actrice Anita Hassanandani a également montré son soutien à l’écriture de l’acteur : Je me suis réveillée avec des nouvelles absurdes sur @pearlvpuri, je le connais ! Ce n’est PAS vrai… ne peut PAS être vrai… tous les mensonges. Je suis sûr qu’il y a plus que ça. Et la vérité sortira bientôt. Je t’aime @pearlvpuri #ISTANDWITHPEARL »

voici son post:

L’actrice Karishma Tanna s’est également tenue à côté de l’acteur et a écrit sur son compte Instagram : » Satyamev Jayate. La vérité a gagné et il a gagné. #gotbail @pearlvpuri. «

Suivant la tendance #IstandwithPearl, l’acteur Ankit Mohan s’est adressé à Instagram pour dire: « S’il vous plaît, ne sautez pas aux conclusions, c’est une question extrêmement sensible. Après avoir travaillé avec lui, nous connaissons un si bon humain qu’il est. La vérité prévaudra. «

Voici la réaction de l’actrice Tanvi Thakkar aux allégations de viol contre Pearl V – « À propos des nouvelles selon lesquelles l’homme a été accusé des charges que vous connaissez, je voudrais dire qu’elles sont sans fondement et complètement fausses. Alors avant de juger ou passez des commentaires, veuillez attendre les faits car croyez-moi, il n’y en a pas. »

La sœur cadette de l’actrice de Bollywood Tanushree Dutta, Ishita Dutta a également exprimé son soutien à Pearl et a déclaré qu’elle le connaissait suffisamment pour savoir qu’il n’était pas capable d’un tel crime. Elle a dit : « Cette nouvelle est très très troublante, mais je le connais assez bien pour savoir que quelque chose comme cette perle n’est pas capable de le faire… J’espère et je prie pour que cette affaire soit résolue au plus tôt. »

Pour les inconnus, une mineure avait déposé une plainte contre l’acteur il y a quelques années, alléguant que Pearl lui avait pris des faveurs sexuelles sous prétexte d’obtenir son travail à la télévision.

Selon un récent rapport publié dans Times of India, Pearl V Puri avait été arrêté et condamné pour avoir violé une fille mineure et en vertu de la section de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO), a déclaré Mira Bhayander Vasai Virar ( MBVV) DCP, Zone 2, Sanjay Patil.