Ekta Kapoor a trollé pour avoir pleuré lors du lancement de la bande-annonce de Goodbye; les internautes l’appellent fake, ‘Drama likhte likhte, drama karne lagi hai’

Ekta Kapoor a récemment été vue en train de pleurer lors du lancement de la bande-annonce de son prochain film Goodbye qui met en vedette Rashmika Mandanna et Amitabh Bachchan dans les rôles principaux. La bande-annonce est réjouissante et vous laissera humidifier vos yeux. Alors qu’Ekta, qui n’a pas pu retenir ses larmes lors du lancement de la bande-annonce, a allégué qu’elle pleurait faux et a déclaré qu’en dehors de l’écriture dramatique, elle avait appris à jouer. Eh bien, la survie des célébrités de Bollywood devient difficile dans cette phase de médias sociaux. On ne peut pas exprimer ses sentiments sinon on se fait troller. NON?

Au revoir lancement de la bande-annonce Ekta Kapoor pleure faux car elle connaît le résultat du film au milieu de cette tendance au boycott, affirment les internautes.

Ekta Kapoor a déjà été critiqué pour avoir relancé Pavitra Rishta après la mort de l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput qui a commencé sa carrière avec le même spectacle avec Ankita Lokhande. Internet a critiqué la reine de la télévision pour avoir utilisé la mort de Sushant Singh Rajput à son profit. Bien après la mort de Sushant Singh Rajput, le boycott de l’adolescent Don Bollywood a laissé les créateurs, les producteurs et tous les acteurs de l’industrie inquiets pour les affaires du cinéma. Chaque film censé sortir fait face à un boycott et nous ne déduisons que si cela s’arrêtera un jour. Alors que les acteurs affirment que si le contenu est bon, les films de rayons fonctionnent définitivement et l’exemple classique est Gangubai Kathiawadi, Bhool Bhulaiyaa de Kartik Aaryan et RRR de Rajamouli.

En attendant, quel sort le premier film de Bollywood de Rashmika Mandanna Goodbye verra-t-il? Jusqu’à présent, le procès de Goodbye a reçu une réponse étonnante, les gens deviennent gaga de la performance de Rashmika, Bug B et Neena Gupta et ont hâte de voir le film en entier. Le film met également en vedette Sunil Grover dans un rôle spécial.