Ekta Kapoor a des problèmes juridiques; mandat d’arrêt émis contre le producteur [Deets Inside]

Ekta Kapoor a eu des ennuis judiciaires pour sa série Web nommée “XXX” (Saison 2). Certains rapports affirment qu’un tribunal du Bihar à Begusarai a émis un mandat d’arrêt contre Ekta et sa mère Shobha Kapoor parce qu’elle était productrice de la même émission. Les rapports affirment que la mère et la fille ont blessé les sentiments des membres de la famille du soldat en les insultant à travers leur série Web XXX – saison 2. Les rapports suggèrent que Vikas Kumar, un juge du tribunal, a délivré le mandat sur la base de la plainte déposée par Shambhu Kumar. un ancien militaire et un résident de Begusarai. Shambhu Kumar, dans sa plainte en 2020 – il y a près de deux ans, avait allégué que la saison de la série ‘XXX’ comportait de nombreuses scènes répréhensibles liées aux épouses de soldats qui blesseraient les sentiments des personnes liées à ce service.

Selon les rapports, l’avocat de Shambhu Kumar dans sa déclaration contre Ekta a déclaré: “La série a été diffusée sur ALT Balaji, une plate-forme OTT appartenant à Balaji Telefilms Ltd d’Ekta Kapoor. Shobha Kapoor est également associé à Balaji Telefilms”, a déclaré Hrishikesh Pathak. La déclaration se lit en outre: “Le tribunal leur avait délivré des citations à comparaître (Kapoors) et leur avait demandé de comparaître devant lui dans le cadre de l’affaire. Ils (Kapoors), cependant, ont informé le tribunal que certaines scènes de la série avaient été supprimées après l’objection. . Mais ils ne se sont pas présentés devant le tribunal à la suite duquel le mandat d’arrêt a été délivré contre eux”.

On se demande comment Eta Kapoor et sa mère Shobha Kapoor vont s’y prendre. Ce contenu pour adultes sur XXX saison 2 a attiré beaucoup d’attention, alors que beaucoup ont soulevé leur objection à ce sujet. En parlant d’Ekta, elle est l’une des productrices les plus populaires de l’industrie et c’est elle qui a lancé la tendance des feuilletons télévisés quotidiens en Inde et aujourd’hui, c’est devenu une rage.