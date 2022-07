Eko reçoit l’autorisation de la FDA pour l’algorithme d’analyse du souffle cardiaque

Entreprise de stéthoscopes intelligents Eko a annoncé la semaine dernière avoir reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour un algorithme qui détecte et caractérise les souffles cardiaques chez les patients adultes et pédiatriques.

Logiciel d’analyse Eko Murmur, qui a officiellement a reçu le feu vert fin juinest un algorithme d’apprentissage automatique qui utilise des sons cardiaques, des phonocardiogrammes et des signaux ECG (lorsqu’ils sont disponibles) pour détecter les souffles et en déterminer le type, comme les souffles cardiaques innocents et structurels.

Selon la base de données de la FDA, il s’agit du cinquième 510(k) d’Eko. La société a déjà reçu une autorisation pour un algorithme de détection de la fibrillation auriculaire et du souffle cardiaque et pour son ECG portable Duo et son stéthoscope. Son stéthoscope intelligent a obtenu le feu vert de la FDA pour la première fois en 2015.

Eko présente l’algorithme EMAS comme un moyen d’aider les cliniciens à détecter les cardiopathies valvulaires, une condition qui affecte environ 2,5% de la population américaine et est plus fréquente chez les personnes âgées.

“Cette dernière autorisation de la FDA est une autre façon pour Eko d’améliorer l’accès à une meilleure santé cardiaque grâce à des algorithmes validés cliniquement et à des dispositifs médicaux de premier ordre”, a déclaré Connor Landgraf, cofondateur d’Eko et PDG d’Eko, dans un communiqué. “En rendant les algorithmes de dépistage des maladies cardiaques et les stéthoscopes numériques accessibles dans les salles d’examen à travers le pays, nous nous dirigeons vers un avenir dans lequel un dépistage plus objectif et cohérent des maladies cardiaques valvulaires peut devenir la norme de soins.”

LA GRANDE TENDANCE

Eko a marqué 65 millions de dollars en financement de série C en 2020 et annoncé une prolongation de 30 millions de dollars plus tôt cette année. D’après Crunchbasel’augmentation totale de la société est de plus de 125 millions de dollars.

Une autre société s’est concentrée sur l’utilisation de l’IA pour détecter les maladies cardiaques à Anumana, une coentreprise entre la société de données EHR nference et la clinique Mayo. Il a récemment a annoncé un partenariat avec Novartis pour développer des outils d’IA pour détecter les maladies cardiovasculaires.

Pendant ce temps Eko a a travaillé avec la clinique Mayo pour créer un algorithme permettant d’identifier une faible fraction d’éjection, signe d’insuffisance cardiaque, qui a reçu Désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA et une autorisation d’utilisation d’urgence temporaire pendant la pandémie de COVID-19.

Parmi les autres entreprises du domaine de la santé cardiaque axée sur la technologie, citons Ultromics, fabricant d’outils d’imagerie cardiaque pris en charge par l’IA, qui a levé 33 millions de dollars l’année dernière et le fabricant d’ECG personnel AliveCor, qui a récemment lancé un programme de gestion et de coaching de la santé cardiaque pour les employeurs, les régimes de santé et les systèmes de santé.