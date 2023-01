Ekin-Su révèle que ses débuts dans Dancing On Ice sont menacés car elle tombe malade et les médecins lui interdisent de patiner

Les débuts de patinage Ekin-Su de DANCING On Ice sont menacés après avoir été «interdits» de s’entraîner quelques jours avant le spectacle de lancement.

La gagnante de Love Island, qui est associée à Brendyn Hatfield, est tombée malade au pire moment possible après des mois d’entraînement avant sa première routine télévisée.

Getty

Ekin-Su risque de manquer Dancing On Ice de dimanche soir[/caption] Rex

Elle a écrit sur Twitter: “Très malade. Les médecins m’ont dit de me reposer, j’espère pouvoir récupérer très rapidement, prêt pour dimanche.

Ses fans étaient dévastés pour elle et lui ont souhaité un prompt rétablissement.

L’un d’eux a dit: “Omg :(( reposez-vous et rétablissez-vous bientôt [crying and love heart emojis].”

Un autre a posté: “Oh ma fille, tu dois absolument prendre soin de toi, le plus important est que tu te reposes et que tu te sentes mieux !! tout le reste peut attendre. vous envoyer tout l’amour et les ondes positives pour un prompt rétablissement.

La maladie survient quelques jours après qu’Ekin a subi une lourde chute sur la glace dont elle a courageusement ri.

Pendant ce temps, la légende de l’émission Christopher Dean a subi une vilaine blessure quelques jours avant le lancement en direct de la nouvelle série.

L’ancien champion olympique et juge de l’émission ITV, 64 ans, s’est cassé le petit doigt dans un malheureux accident.

Christopher a partagé un gros plan de son chiffre bandé sur Twitter et a écrit: “Oui cassé [grimacing face].”

Les pros du patinage se sont rassemblés autour de lui avec Robin Johnstone écrivant: «Oh non aïe !!! Sentez-vous mieux bientôt xo.

Alors que Yebin Mok a dit : « Oh non ! Se sentir mieux bientôt! Xxx. »

Christopher a fait la lumière sur l’accident, en plaisantant qu’il avait exécuté un mouvement fictif appelé Iron Lotus – rendu célèbre par le film de comédie de patinage sur glace Blades of Glory – avant d’ajouter qu’il venait vraiment de trébucher sur une valise.

À côté d’un selfie miroir, dans lequel il tenait son petit doigt blessé, il a écrit: “Nous essayions l’Iron Lotus, mais nous avons fini par faire un Half Nelson… ou suis-je juste tombé sur une valise au milieu de la nuit [laughing emoji].”

Les fans de Dancing On Ice n’ont pas à s’inquiéter, Christopher avait l’air en bonne santé et heureux sur sa photo, il sera donc derrière le bureau lors de l’émission de lancement de dimanche soir.