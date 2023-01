Ekin-Su révèle “le seul moyen” d’atteindre la finale de Dancing On Ice après avoir remporté Love Island

EKIN-SU Cülcüloğlu a raconté comment elle a remporté Love Island – et insiste sur le fait que son mantra doré est le seul moyen d’atteindre le Dancing On Ice final.

La star de télé-réalité de 28 ans est devenue célèbre grâce à sa grande personnalité dans l’émission de rencontres.

Elle est tombée amoureuse de Davide Sanclimenti, la bombe italienne, et leur voyage en montagnes russes a livré certains des moments les plus emblématiques de la série.

Ekin, 28 ans, a déclaré que son plan était toujours de “s’amuser” et de ne pas avoir d’attentes pour Love Island – et c’est ainsi qu’elle abordera Dancing On Ice.

La star a partagé: “Je ne suis pas allé à Love Island pour gagner, j’y suis allé pour trouver l’amour et je ne pensais pas rester aussi longtemps.”

L’actrice a poursuivi: “J’avais l’état d’esprit de savoir ce que je voulais et c’était avec un mec.

« Quand j’ai gagné, j’ai été choqué, donc j’ai la même mentalité dans ce programme où je vais m’amuser.

“Utilisez-le, absorbez tout et quoi qu’il arrive, je vous en suis reconnaissant.”

Elle a poursuivi: “Je n’ai pas cette mentalité de oh mon dieu, je suis là pour gagner.

« Parce que quand cela arrive, vous ne gagnerez pas. C’est vrai.”

Ekin a également abordé la «malédiction» qui suit de tels spectacles de talents et a brisé quelques romances de célébrités.

La pression et le calendrier d’entraînement chargé d’émissions comme DOI et Strictly Come Dancing sont connus pour séparer les partenaires.

« Oh mon dieu bâillement, ennuyeux.

« Je ne dis pas ennuyeux pour toi, je dis ennuyeux à l’idée de ça !

“Parce que cela a rendu notre relation beaucoup plus forte”, a répondu Ekin.

Elle a poursuivi: “C’est vraiment fou, comme ce spectacle nous a rendus plus forts, nous a fait nous aimer davantage, parce que j’ai cette passion.”

La star de télé-réalité a conclu: “J’ai cette qualité que je fais toujours quelque chose que j’aime et qui est attrayant. Alors à plus tard pour la malédiction !

Dancing On Ice revient le 15 janvier à 18h30 sur ITV1 et ITVX.

