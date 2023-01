Ekin-Su méconnaissable dans la nouvelle tenue de Dancing On Ice après avoir scandalisé les fans en catsuit nude

NUN est le mot pour Ekin-Su Culculoglu sur Dancing on Ice ce soir.

La gagnante de Love Island, 28 ans, abandonne ses tenues sexy pour apparaître dans l’émission ITV en tant que religieuse chantante Maria von Trapp de la comédie musicale de 1965 The Sound of Music.

Rex

Sa tenue comprend une perruque blonde, un chemisier en dentelle à col haut et une robe crème brodée – faisant écho à celle portée par Julie Andrews dans le film.

Ekin-Su a déclaré: “Qui que vous voyiez dans la performance, que je sois Britney Spears ou Maria de The Sound of Music, je serai cette personne.”

Watchdog Ofcom a reçu 112 plaintes concernant la combinaison transparente qu’elle portait pour patiner sur Toxic de Britney Spears la semaine dernière.

Certains téléspectateurs ont déclaré que sa tenue était «trop sexy» pour être portée avant le tournant.

L’un d’eux a écrit en ligne : « Tenue totalement inappropriée.

“C’est une émission familiale.”

Un autre a déclaré: “C’est une tenue post-bassin versant.”

Après que les détails des plaintes aient émergé, elle a riposté, furieuse : « Vous savez quoi ? Si vous en avez, affichez-les.

« Je veux dire, si tu as de beaux fesses et que tu es sexy dans un justaucorps, pourquoi pas. On s’en fout?”