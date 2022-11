Ekin-Su et Davide reviennent avec une nouvelle émission de télévision après le succès de Love Island

Les gagnants de LOVE Island, Ekin-Su Culculoglu et Davide Sanclimenti, sont de retour avec un nouveau récit de voyage ITV2 après leurs aventures sur Love Island.

Il suivra les câpres des gagnants 2020 en Turquie et en Italie – et fait rire.

TVI

Ekin-Su et Davide apparaîtront sur ITV2 avec leur propre émission, Ekin-Su & Davide: Homecomings[/caption] Rex

Décrivant un moment dans un bain turc, Davide a déclaré : « Disons que j’attendais un bon massage relaxant d’une belle femme turque.

“Mais c’était le contraire. Crier, crier, battre, gifler – tout ça.

Dans une autre scène, Ekin-Su est obligée de décharger sa valise et de jeter l’équipement dans le coffre de leur minuscule Fiat 500.

Davide dit: “Bébé, je t’ai dit de ne pas apporter tant de choses.”

En savoir plus sur Love Island ex facteur Les fans de Love Island pensent avoir découvert la vraie raison pour laquelle Gemma a largué Luca derrière lui Jack Fincham de Love Island révèle un nouveau look après un changement de carrière et une bataille contre la drogue

Ekin-Su répond: “Eh bien, je rencontre ta famille, tu sais.”

Ekin-Su & Davide: Homecomings sera diffusé lundi et mardi prochain à 21h sur ITV2.

ZARA : CE N’EST PAS TOUT À PROPOS DE MOI

Les médias sociaux de ZARA McDERMOTT ne servent pas seulement à montrer des danses virales avec son petit ami Sam Thompson.

L’ancienne Love Islander dit que les abonnés utilisent ses plateformes pour aborder les problèmes qu’elle met en évidence dans les documentaires.

Getty

Zara McDermott dit que les abonnés utilisent ses plateformes pour aborder les problèmes qu’elle met en évidence dans les documentaires[/caption]





Son dernier spécial de la BBC sur les troubles de l’alimentation est né de conversations de fans.

Zara a déclaré à Radio Times : « Avoir un grand nombre de followers signifie que les gens partagent leurs histoires avec moi.

“J’ai reconnu que tant de jeunes traversent de mauvaises relations avec eux-mêmes, la nourriture et l’exercice.”

Zara, dont les deux derniers documentaires de la BBC Three se sont concentrés sur la pornographie de vengeance et la culture du viol, a ajouté : « Déballer des expériences traumatisantes fait partie du travail et je ne le prends pas à la légère.

« Mais je ne veux pas en faire à propos de moi. Je ne veux jamais enlever à ceux qui sont si courageux et merveilleux de partager leurs histoires avec moi.

RETOUR DE PIÈGE À RAT POUR NEIL

NEIL MORRISSEY a un nouveau drame dans lequel se plonger après qu’ITV ait débranché l’hôpital Good Karma.

Channel 5 a révélé hier que l’ancien favori de Men Behaving Badly apparaîtra dans sa nouvelle émission Love Rat, aux côtés de l’ancienne actrice de Coronation Street, Sally Lindsay.

Getty

Neil Morrissey apparaîtra dans la nouvelle émission Love Rat, aux côtés de l’actrice Sally Lindsay[/caption]

La série en quatre parties suit le personnage de Sally, Emma, ​​une récente divorcée qui vit une romance de vacances éclair avec un propriétaire d’hôtel à Chypre.

Mais elle se fait arnaquer de ses économies et se lance dans une dangereuse mission pour les récupérer, aidée par son ex-mari Pete, joué par Neil.

Sally déclare : « Love Rat est une histoire brillamment divertissante, pleine de rebondissements et de surprises. Cela renverse vraiment le sujet, c’est ce qui m’a attiré dans le projet.

“Emma est un personnage intéressant et multidimensionnel que tout le monde soutiendra alors qu’elle prend le contrôle de sa situation et de son destin.”

Le tournage commence à Chypre ce mois-ci, prêt pour la projection l’année prochaine.

SAGE-FEMME A 1968 COUVERT

BEAUCOUP est fait de l’impressionnante attention portée aux détails par Call The Midwife – et le spécial de Noël enneigé de cette année ne fait pas exception.

La créatrice Heidi Thomas aborde les événements historiques, les problèmes sociaux et même les modes à mesure que la saga de la BBC évolue au fil des ans.

Bbc

L’émission spéciale de Noël enneigée de Call The Midwife de cette année aborde des événements historiques[/caption]

Ce Noël, les religieuses de Nonnatus House sont aux prises avec des problèmes tels que le scandale de la thalidomide et l’État-providence.

Mais les recherches minutieuses de Heidi vont encore plus loin – en incluant même la météo exacte du 25 décembre 1968.

L’actrice de Sister Julienne, Jenny Agutter, a révélé: «Ils suivent toujours absolument les conditions météorologiques, toutes les recherches sont là. Et en 1968, oui, c’était très enneigé.

En savoir plus sur le soleil GÂTERIE SUCRÉE Symbole secret repéré sur le bar Toblerone par un garçon de 10 ans – voici ce que cela signifie DEUX MOITIÉS Je suis allé à Primark et c’était aléatoire – les sections à visiter et ce qu’il faut éviter

“Ils ne le feraient pas sans la recherche parce que nous recevions des lettres disant:” Je me souviens de ce Noël et il n’a pas du tout neigé “.” Le spécial festif voit également le personnage d’Helen George, Trixie, se fiancer avec Matthew (Olly Rix). Helen a révélé qu’elle avait elle-même choisi l’énorme cierge magique.

Pendant ce temps, Fenella Woolgar s’est retirée de la série en tant que sœur Hilda mais Jenny a déclaré que “la porte reste ouverte”.