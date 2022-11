Ekin-Su et Davide de Love Island révèlent pourquoi ils ont été laissés en larmes dans la nouvelle émission de téléréalité ITV2 après un moment énorme

La star de LOVE Island, Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti, ont révélé qu’ils avaient fondu en larmes lors d’un moment d’émotion dans leur nouvelle émission de téléréalité ITV2.

La beauté turque, 28 ans, et le beau gosse italien, 27 ans, reviendront sur nos écrans pour une série de récits de voyage en deux parties la semaine prochaine.

Ekin-Su et Davide ont révélé qu'ils avaient laissé une épave émotionnelle dans la série

Le couple adoré a fondu en larmes après avoir rencontré la famille de l'autre

Pour la première fois depuis qu’il a quitté la Love Island Villa, Davide est retourné en Italie et dans sa ville natale de Frosinone avec Ekin-Su à ses côtés.

Ekin-Su a admis qu’elle était partie en larmes lorsqu’elle a rencontré les parents de Davide pour la première fois, tandis que Davide a confirmé que sa mère et son père avaient donné leur sceau d’approbation à l’actrice.

S’adressant exclusivement à The Sun, Davide a déclaré: “Mes parents l’aiment, ils l’ont très bien accueillie. Elle a vu ma mère et ils aiment tous Ekin-Su.

Ekin-Su nous a dit : « C’était tellement émouvant, j’ai pleuré quand j’ai vu le père de Davide, c’était assez émouvant pour moi parce que j’ai pu voir qu’ils ne s’étaient pas vraiment vus depuis longtemps.

“Davide lui manquait vraiment, l’amour entre eux, je pouvais le sentir, et c’était triste.

“Son père m’a aussi offert des fleurs, ce qui était vraiment adorable.”

Le propriétaire de l’entreprise, Davide, a déclaré qu’il était au bord des larmes en regardant le lien entre Ekin-Su et sa grand-mère.

Il a déclaré: “Oui, il y a eu des larmes quand j’ai vu ma famille en Italie et quand j’ai vu Ekin-Su rencontrer ses parents, je me suis senti ému juste parce que j’ai vu qu’elle était heureuse, et j’ai vu sa mère et sa grand-mère.

“Quand nous étions dans la maison de ta grand-mère et qu’elle parlait d’Ekin quand elle était jeune et qu’elle me montrait des photos et que j’avais envie de pleurer.”





La star du feuilleton a réussi à impressionner Davide avec ses talents de pancake dans la villa et a continué à faire sourire le visage de son petit ami avec sa cuisine.

Davide a déclaré: «Ma mère m’a dit qu’elle était vraiment douée en cuisine et qu’elle cuisinait essentiellement l’un de mes plats préférés que ma mère fait habituellement pour mon anniversaire le 1St Janvier, elle a fait des gnocchis.

«Je les ai juste laissés deux dans la cuisine pour cuisiner pour nous tous et j’étais dehors avec les parents.

“Elle a fait du très bon travail et ma mère a été impressionnée.”

Le couple s’est également envolé pour la Turquie, où ils ont visité Istanbul et où Ekin-Su a présenté Davide à certains de ses collègues acteurs qu’elle a rencontrés alors qu’elle vivait et travaillait comme actrice en Turquie.

Ekin-Su a déclaré: “Ma famille aime beaucoup Davide, ils ont dit que c’était un gars adorable, vraiment gentil.”

Ils s’aventureront également dans un road trip de huit heures en camping-car jusqu’au village familial d’Ekin-Su, Odemis.

Alors qu’ils passent une nuit à dormir dans leur camping-car, évoquez le drame de la vie dans des espaces confinés.

Le couple a admis qu’ils s’étaient chamaillés en cours de route, y compris une scène qui avait été coupée du montage final, mais a admis qu’elle avait été rapidement résolue et avait ri.

Ekin-Su a déclaré: “Peut-être qu’à certains moments, nous avons eu une petite dispute où nous ne voulions pas être filmés mais nous étions comme” vous savez quoi, c’est la réalité, laissez-les filmer “

“Avec nous, nous n’avons pas eu de véritable dispute, nous avons juste eu des disputes stupides – des problèmes de communication, mais nous les résolvons.

“C’est littéralement une demi-heure maximum, puis on en parle et on se dit je t’aime.”

Du soleil, de la mer, des bains turcs et de la danse du ventre, ce sera un autre voyage fantastique pour le couple.

Ekin-Su & Davide: Homecomings sera diffusé lundi et mardi prochain à 21h sur ITV2.

