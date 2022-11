Ekin-Su et Davide de Love Island ont l’air de faire la fête alors qu’ils dirigent les célébrités quittant les TV Choice Awards étoilés

Le couple puissant de LOVE Island, Ekin-Su et Davide, avait l’air de faire la fête alors qu’ils volaient un baiser après les TV Choice Awards étoilés.

Le duo était tout sourire alors qu’ils s’installaient à l’arrière d’un taxi devant l’hôtel Park Lane Hilton.

James Curly

Ekin-Su et Davide avaient l’air épris en rentrant des TV Choice Awards[/caption] James Curly

Danielle Harold était de bonne humeur[/caption] James Curly

Denise Van Outen a séduit dans une robe de l’ère spatiale[/caption] James Curly

Russell Kane a montré de la peau dans son taxi[/caption]

Le moment romantique a couronné une soirée de plaisir célébrant le meilleur de la télé britannique.

Ils n’étaient pas les seuls à avoir l’air de s’être éclatés.

Denise Van Outen portait une expression satisfaite sur son visage alors qu’elle partait seule, superbe dans une robe argentée plongeante.

Danielle Harold d’EastEnders rayonnait, agitait et soufflait des baisers pour les caméras après avoir sauté dans une voiture après avoir passé du temps avec ses co-stars.

L’acteur de Minty Peterson, Cliff Parisi, est apparu d’humeur à se divertir en sortant des portes tournantes de l’hôtel, les bras tendus.

L’actrice de Big Mo Slater, Laila Morse, a abandonné ses chaussures et est montée pieds nus dans un taxi noir.

Le comédien Russell Kane a déchiré sa chemise blanche dans son taxi pour révéler sa poitrine nue lisse et bronzée.

Bradley Walsh de The Chase a ravi les fans en signant des autographes alors qu’il quittait la salle, tandis que son co-star Mark Labbett se réhydratait avec une boîte d’eau.





Le duo strict Anton du Beke et Shirley Ballas étaient de bonne humeur et ont apporté le glamour de la salle de bal à l’événement.

Plus tôt dans la nuit, This Morning n’a pas réussi à remporter sa neuvième victoire pour la meilleure émission télévisée de jour.

Le programme dirigé par Holly Willoughby et Phillip Schofield a été battu par The Chase.

C’est la première fois depuis la pandémie que les prix étoilés, qui présentent ce pour quoi les téléspectateurs ont voté comme leurs émissions préférées, reviennent en personne et ont été animés par le comédien Jo Brand.

Strictly Come Dancing a remporté le prix de la meilleure émission de talents pour sa 19e série, battant Britain’s Got Talent d’ITV et The Masked Singer et The Great British Bake Off de Channel 4.

Emmerdale a été nommé meilleur feuilleton et sa star Mark Charnock a remporté le prix du meilleur acteur de feuilleton pour sa performance émouvante en tant que survivant d’un AVC Marlon Dingle.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! a remporté son 17e prix de la meilleure émission de téléréalité tandis que Channel 4 a vu Gogglebox nommée meilleure émission de divertissement.

Call The Midwife de la BBC a remporté le prix du meilleur drame familial tandis que la star du drame d’époque Jenny Agutter a été nommée meilleure actrice.

Netflix a remporté le prix du meilleur nouveau drame avec la romance LGBT + Heartstopper, la meilleure performance comique pour After Life de Ricky Gervais et la meilleure série dramatique pour le drame de la période romantique Bridgerton.

Long Lost Family a remporté le prix du meilleur style de vie, le meilleur acteur est allé à Cillian Murphy pour le drame policier de la période de la BBC Peaky Blinders et la meilleure émission factuelle est allée à This Week On The Farm de Channel 5.

Le samedi matin de James Martin sur ITV a remporté le prix de la meilleure émission culinaire et Gillian Wright a remporté le prix de la meilleure actrice pour son interprétation de Jean Slater dans le feuilleton de la BBC EastEnders.

Gagnants des TV Choice Awards 2022 MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE Bridgerton, Netflix MEILLEUR DRAME FAMILIAL Appelez la sage-femme, BBC1 MEILLEUR NOUVEAU DRAME Coup de cœur, Netflix MEILLEUR SPECTACLE DE DIVERTISSEMENT Gogglebox/Celebrity Gogglebox, Canal 4 MEILLEUR SPECTACLE DE RÉALITÉ Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !, ITV MEILLEURE PERFORMANCE COMÉDIQUE Ricky Gervais, Après la vie, Netflix MEILLEUR TALENT SHOW Venez danser strictement, BBC1 MEILLEUR SPECTACLE LIFESTYLE Famille perdue depuis longtemps / Famille perdue depuis longtemps: Né sans trace, ITV MEILLEUR SPECTACLE DE JOUR La chasse, ITV MEILLEUR ACTEUR Cillian Murphy, Peaky Blinders, BBC1 MEILLEURE ACTRICE Jenny Agutter, appelez la sage-femme, BBC1 MEILLEUR SPECTACLE FACTUEL Cette semaine à la ferme/Le printemps à la ferme/L’été à la ferme/L’hiver à la ferme, Canal 5 MEILLEUR SALON ALIMENTAIRE Samedi matin de James Martin, ITV MEILLEUR ACTEUR DE SAVON Mark Charnock, Marlon Dingle, Emmerdale, ITV MEILLEURE ACTRICE DE SAVON Gillian Wright, Jean Slater, EastEnders, BBC1 MEILLEUR SAVON Emmerdale, ITV

La Méga Agence

Kimberley Wyatt éblouie dans une robe scintillante[/caption] James Curly

Mark Labbett avait un bidon d’eau après la fête[/caption] James Curly

Kellie Bright portait une robe à imprimé léopard accrocheuse[/caption] James Curly

Shirley Ballas était convenablement glamour[/caption] James Curly

Anton du Beke a donné un coup de pouce à la nuit[/caption] James Curly

Laila Morse a choisi de marcher pieds nus sur le chemin du retour[/caption]