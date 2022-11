Ekin-Su et Davide de Love Island ont installé un petit sapin de Noël en plastique – malgré la signature d’accords à six chiffres

EKIN-SU et Davide ont commencé à installer leurs décorations de Noël dans leur nouvelle maison.

Les favoris de la télé-réalité sont allés faire du shopping pour leur décor festif pendant le week-end et ont enregistré une vidéo au fur et à mesure qu’ils la montaient.

Davide et Ekin-Su ont acheté le sapin de Noël pour leur nouvelle maison[/caption] Instagram

Certains fans n’ont pas été impressionnés[/caption]

Ekin-Su, 28 ans, et Davide, 27 ans, ont montré la belle exposition aux fans en mettant des boules sur leur arbre et des lumières de Noël – et même si certains ont adoré le décor, tout le monde n’a pas été impressionné.

Certains ont qualifié l’arbre de “tragique” sur les réseaux sociaux, après que le couple ait récemment signé des accords à six chiffres.

Le couple est devenu multimillionnaire plus tôt cette année après avoir signé un gros contrat avec Google.

De plus, Davide s’est associé aux opticiens Boots et à la marque de mode BooHoo Man, tandis qu’Ekin-Su s’est associé au détaillant Oh Polly! dans le cadre d’un accord d’un million de livres sterling, Beauty Works et BPerfect Cosmetics.

Mais certains ont estimé que leurs décorations de Noël étaient un peu ternes.

Cela survient alors que la beauté turque Ekin-Su et le beau gosse italien Davide se préparent à revenir sur nos écrans ce soir pour une série de récits de voyage en deux parties.

Pour la première fois depuis qu’il a quitté la Love Island Villa, Davide est retourné en Italie et dans sa ville natale de Frosinone avec Ekin-Su à ses côtés.

Le couple est indéniablement devenu de plus en plus fort depuis qu’il a quitté la villa et a récemment emménagé ensemble.

La paire a été vue en train de montrer un aperçu de la nouvelle propriété sur Instagram, alors qu’elle emménageait ses affaires récemment.

Ekin-Su a filmé autour de la propriété, montrant son choix de bougies, ainsi que le pouf jaune de style Love Island du couple.





“Cela ne fait que quelques heures que nous emménageons et nous avons perdu le fil”, a plaisanté Ekin-Su en montrant leur immense salon.

La chambre spacieuse comportait des tapis crème moelleux et des murs crème, avec des plafonniers et des étagères à livres d’un côté.

Pendant ce temps, Davide a fait le tour de la cuisine – qui comportait des placards et des comptoirs blancs avec un dosseret noir.

La cuisine monochrome comportait de nombreux luminaires suspendus et le couple semblait avoir installé une table à manger.

“Inauguration de la nouvelle maison”, a écrit Davide sur une vidéo d’Ekin-Su lui apportant un verre de vin à siroter à la nouvelle table.

Davide et Ekin-Su se sont filmés en train de monter le sapin[/caption]