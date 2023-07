Ekin- Su de Love Island rompt enfin son silence après sa séparation de Davide après une pause en ligne

EKIN-SU Cülcüloğlu a rompu son silence suite à sa séparation d’avec Davide Sanclimenti.

L’actrice turque est revenue sur les réseaux sociaux aujourd’hui après l’apparition d’images de Davide faisant la fête sur un bateau à Ibiza, quelques heures seulement après avoir annoncé leur rupture.

Instagram

Ekin-Su a rompu son silence à propos de la scission[/caption]

Ekin, qui a passé du temps avec sa famille, a déclaré aux fans ce soir: « Salut tout le monde, j’ai pensé qu’il était temps de revenir en ligne pour vous remercier beaucoup pour tous vos messages au cours des deux dernières semaines.

« Cela m’a montré quelle communauté gentille, solidaire et forte j’ai derrière moi.

« J’ai pris du temps bien mérité avec ma famille, ce qui a été vraiment spécial, mais il est maintenant temps de se réaligner et de retourner au travail. »

Elle a ajouté: « J’ai une année tellement excitante devant moi et je veux me concentrer pleinement là-dessus. »

Ekin a terminé en remerciant à nouveau tout le monde pour son soutien.

Davide a annoncé pour la première fois qu’ils s’étaient séparés le mois dernier, tandis qu’Ekin est resté silencieux.

Il a déclaré: «Ekin Su et moi ne sommes plus ensemble.

« Je suis reconnaissant pour les souvenirs et les opportunités que nous avons partagés ensemble et je ne lui souhaite que le meilleur.

« Je voudrais que tout le monde respecte la décision pendant cette période difficile. Je continuerai à soutenir Ekin de toutes les manières possibles.

Davide, 28 ans, a ensuite été filmé en train de verser une substance suspecte dans sa main gauche avant de l’inhaler par une narine tout en maintenant l’autre.

Un fêtard de la discothèque Hï Ibiza a filmé l’homme d’affaires italien dimanche dernier – trois jours seulement après avoir annoncé sa rupture avec son partenaire de Love Island, Ekin-Su, 28 ans, sur les réseaux sociaux.

Les experts disent que les consommateurs de cocaïne reniflent souvent la drogue sur le dos de la main, mais le porte-parole de Davide a insisté sur le fait qu’il reniflait du tabac à priser.

L’actrice et mannequin turque Ekin-Su, 28 ans, et l’homme d’affaires italien Davide, 27 ans, ont triomphé l’été dernier lors de la finale de l’émission de télé-réalité.

Ils ont réussi à battre les finalistes Luca Bish et Gemma Owen, et Tasha Ghouri et Andrew Le Page, malgré une romance mouvementée, et ils ont emménagé ensemble peu de temps après avoir quitté la villa.

Les téléspectateurs ont été saisis par les hauts et les bas de leur voyage sur Love Island l’année dernière, qui comprenait de nombreux feux d’artifice et Davide engendrant un slogan emblématique lorsqu’il a qualifié Ekin « d’actrice et de menteur » dans une rangée explosive.

Mais le couple a été harcelé par des rumeurs selon lesquelles Davide aurait triché avec des mannequins, et Ekin l’a confronté à propos d’une aventure présumée plus tôt cette année – qualifiant son amant de « putain de laitier ».

Dimanche, le Sun a vu des messages d’Ekin accusant la femme de « coucher avec mon petit ami » en avril.

Ekin a également visé un autre modèle Instagram après avoir trouvé des SMS de la femme sur le téléphone de Davide.

Getty

Ekin dit qu’elle se concentre maintenant sur le travail[/caption]