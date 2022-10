Ekin-Su de Love Island riposte aux «fausses» affirmations de Paige Thorne et marque Gemma et Luca comme le «meilleur couple»

La star de LOVE Island, Ekin-Su, 28 ans, a semblé riposter aux récentes affirmations de couple “faux” de Paige Thorne.

L’ambulancier gallois, qui a quitté la villa avec Adam Collard, a balayé les finalistes en disant qu’une paire s’était déjà secrètement séparée.

Les stars de Love Island se sont réunies pour les Pride of Britain Awards[/caption]

Ekin-Su a désigné Gemma Owen et Luca Bish comme le «meilleur couple»[/caption]

Paige a renversé le thé lors d’une récente interview en podcast[/caption]

Elle était sur le podcast Saving Grace et a été interrogée par l’animatrice et star de TikTok Grace Keeling: “Qui est le couple le plus faux?”

Paige avait la possibilité de boire un coup pour éviter de répondre à Grace, mais à la place, elle a renversé le thé.

Le jeune homme de 24 ans a répondu timidement : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Mais dans une nouvelle vidéo, alors qu’elle assistait aux Pride of Britain Awards, la gagnante de Love Island, Ekin-Su, a semblé riposter aux affirmations alors qu’elle était rejointe par ses compatriotes insulaires.

Ekin a tourné la caméra vers ses co-stars alors qu’elles savouraient toutes un repas ensemble à table.

Ekin-Su a zoomé sur Tasha Ghouri et Andrew Le Page pendant qu’ils mangeaient, ainsi que sur Dami Hope qui a assisté seul aux prix, sans sa petite amie Indiyah.

Elle a ensuite zoomé sur son petit ami Davide et a dit “bébé”, après avoir épaté sur le tapis rouge à côté de son beau.

La beauté turque de 28 ans a également fait l’éloge du couple Love Island Gemma Owen et Luca Bish alors qu’ils rejoignaient la star à table.

En les filmant, elle s’est exclamée : “Et le meilleur couple est là, hé les gars, je ne vous ai pas vu depuis des lustres.”

Luca a répondu que cela faisait “un certain temps” avant que la star turque ne demande à Gemma où se trouvait le chocolat blanc, dans un commentaire ludique.





Les co-stars de Love Island semblaient apprécier la compagnie de l’autre dans les clips, malgré les récentes affirmations de Paige.

Quatre couples dont Gemma Owen et Luca Bish, Tasha Ghouri et Andrew Le Page, Dami Hope et Indiyah Polack, et Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti seraient toujours en couple.

Les fans pensent qu’Ekin-Su et Davide se sont secrètement séparés et défilent publiquement comme un élément.

Réagissant à Paige sur le podcast, l’un d’eux a déclaré: “Nous savons tous que c’est Ekin et Davide, vous les fans, vous êtes trop aveugles pour voir. Et Ekin n’aurait pas non plus dû s’impliquer dans la vie de Paige.”

Un autre a déclaré: “Paige a bu environ 5 shots parce qu’elle ne voulait pas répondre aux questions louches. Ekin a littéralement confirmé la rupture de Paige la semaine dernière. Je pense qu’elle a bien raison de dire qu’il y a un faux couple… »

Les fans pensent qu’Ekin-Su et Davide se sont secrètement séparés et défilent publiquement comme un élément[/caption]