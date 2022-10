Ekin-Su de Love Island riposte après avoir été accusée d’avoir simulé une relation avec Davide “à but lucratif”

Ekin-Su de LOVE Island a riposté après avoir été accusée d’avoir simulé sa relation avec Davide “à des fins lucratives”.

L’actrice turque de 28 ans est sur le point de devenir la star la plus riche de la série avec des supermarques mondiales faisant la queue pour travailler avec elle.

Instagram

Rex

On pense qu’elle sera bientôt multimillionnaire après avoir signé des accords avec des entreprises de mode, de beauté et de style de vie.

Elle a également décroché une émission ITV2 avec l’étalon italien Davide – alors que le couple voyage à travers la Turquie et l’Italie.

Un message sur Reddit a partagé une capture d’écran d’un tweet sur le couple qui a remporté l’émission.

“Mon amie est la meilleure amie d’Ekin et elle n’est plus avec Davide”, ont-ils affirmé.

“C’est tout un acte pour qu’ils puissent continuer à en tirer profit.”

Bien que le tweet n’ait qu’un seul like, un retweet et ne soit pas tagué, Ekin a vu le commentaire.

Elle a répondu: “Je sens le taureau ****.”

Les fans d’Ekin-Su se sont rassemblés pour défendre la star – affirmant que le tweet était “inventé”.





L’un d’eux a déclaré: “La personne a supprimé son commentaire si rapidement. Les gens sont si audacieux en train de mentir sur Internet en disant ce genre de choses… J’ai vu quelqu’un prendre le commentaire TikTok d’un compte au hasard disant que Damiyah s’était également séparé comme une vérité d’évangile l’autre jour, comme obtenir une vie que je supplie.

Un autre a ajouté : « Je pense qu’ils inventent ces mensonges/histoires pour provoquer des drames et avoir du poids. Ils savent qu’un nombre décent de personnes les croiront, même s’ils sont dissipés, certains y croient encore.

La bombe «showmance» survient après que leur co-star Paige Thorne a affirmé de manière sensationnelle qu’un couple de spectacle simulait leur relation.

L’ambulancier gallois, qui a quitté la villa avec Adam Collard, a balayé les finalistes en disant qu’une paire s’était déjà secrètement séparée.

Elle était sur le podcast Saving Grace et a été interrogée par l’animatrice et star de TikTok Grace Keeling: “Qui est le couple le plus faux?”

Paige avait la possibilité de boire un coup pour éviter de répondre à Grace, mais à la place, elle a renversé le thé.

Le jeune homme de 24 ans a répondu timidement : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Quatre couples dont Gemma Owen et Luca Bish, Tasha Ghouri et Andrew Le Page, Dami Hope et Indiyah Polack, et Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti seraient toujours en couple.