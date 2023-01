Ekin-Su de Love Island révèle qu’elle a été trompée par tous les petits amis qu’elle a eus

La gagnante de LOVE Island, Ekin Su, a franchement révélé l’histoire de sa relation douloureuse.

L’actrice turque et star du feuilleton, 28 ans, a acquis une renommée nationale lorsqu’elle a été choisie comme candidate à la huitième série de Love Island l’année dernière.

Instagram

Ekin Su de Love Island a révélé l’histoire de sa relation douloureuse[/caption] Éclaboussure

L’actrice turque a été trompée par tous ses partenaires sauf le petit ami de Love Island, Davide Sanclimente[/caption]

Dans la villa de Majorque, elle a trouvé l’amour avec l’étalon italien Davide Sanclimenti et bien que le couple ait eu sa juste part de hauts et de bas, ils ont ensuite été couronnés vainqueurs de la série Love Island 2022.

Ils vont de mieux en mieux après avoir emménagé ensemble, mais Ekin Su a avoué que ses relations n’avaient jamais été faciles.

Elle a raconté au Daily Mail ses romances en montagnes russes dans sa jeunesse et a avoué à quel point le soutien familial avait été essentiel.

Elle a déclaré: “J’avais quatre petits amis sérieux et tous les quatre m’ont trompée.

« Ma mère m’a toujours donné de bons conseils – elle est psychologue et pratique l’hypnothérapie. Donc, pour deux de ces relations, elle m’a vraiment aidé.

“Elle a utilisé des techniques d’hypnothérapie sur moi lorsque je traversais une période très difficile avec un ex.

«Je ne pouvais pas m’en remettre et j’étais anxieux et je me reprochais. Elle m’a aidé comme si j’étais un client et m’a fait réaliser que ce n’était pas mon problème, c’était juste la mauvaise personne.

“Lavage de cerveau, éclairage au gaz, miroir – je connais maintenant toutes les techniques utilisées pour contrôler les gens.”

Parlant de son petit ami homme d’affaires italien, elle a avoué qu’il avait reçu le feu vert.

Ekin Su a ajouté : « Davide est génial.

“Ma mère sait quand un mec est toxique, mais elle l’approuve. Elle voit qu’il est toujours là pour moi. Il ne me rend jamais anxieux. Il ne me blâme pas et ne me critique pas, il m’accepte pour qui je suis.

«Je suis excentrique et je ne vais pas toujours m’asseoir ici et être une femme. C’est pourquoi j’étais moi-même dans la villa. Est-ce que j’en ai quelque chose à faire? Non.”

Ekin Su sera de retour à l’écran après avoir été confirmé pour la programmation 2023 de Dancing On Ice.

L’année dernière, Ekin Su a déclaré aux téléspectateurs de Good Morning Britain qu’elle avait hâte d’enfiler ses patins et de jouer dans l’émission à succès d’ITV.

Elle a déclaré: «Je vais faire Dancing on Ice cette année. Je suis tellement excité pour l’équipe, j’ai hâte de me mettre sur la glace et de patiner. Restez à l’écoute et à bientôt sur la glace.

L’annonce d’Ekin est intervenue après que son petit ami Davide nous a dit en exclusivité qu’il avait refusé une place dans la série parce qu’il était trop occupé.

Instagram

Ekin Su a raconté comment sa mère lui avait donné de “bons conseils” pendant ses ruptures[/caption] TVI

La candidate de Dancing On Ice a expliqué comment elle pouvait désormais repérer facilement les signes de “gaslighting”[/caption] Éclaboussure

Pourtant, Ekin a déclaré que Davide avait reçu le coup de pouce de ses proches[/caption]