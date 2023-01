Ekin-Su de Love Island révèle que le béguin pour l’école l’a poussée dans les escaliers alors qu’elle se souvient de l’enfer de l’intimidation

La gagnante de LOVE Island, Ekin-Su, s’est ouverte sur son enfance, affirmant qu’elle avait été victime d’intimidation sans pitié à l’école.

La star de télé-réalité a révélé ce qu’elle ressentait pendant son enfance en disant qu’elle avait recours à des régimes à la mode pour se sentir mieux.

Ekin-Su, 28 ans, a pris de l’importance dans la huitième série de l’émission de téléréalité à succès ITV2, Love Island.

Depuis qu’elle a remporté le programme, la personnalité médiatique entretient une relation heureuse avec sa co-vedette Davide Sanclimenti, 28 ans.

Mais même si elle semble plus confiante que jamais, ce n’était pas toujours le cas pour la star, qui dit avoir été impitoyablement tourmentée à l’école.

Cependant, dans une nouvelle interview, l’ancienne actrice de savon turque a déclaré qu’elle avait utilisé ses expériences d’enfance pour l’aider dans l’émission de télé-réalité alors qu’elle apprenait à se défendre.

Elle a déclaré au Mail’s Weekend Magazine: “Je pensais:” Les gens me détestent, ils se liguent contre moi, tout le monde est coincé “, mais j’ai fini par rester jusqu’à la finale.

Ma mère a dit que le tournant a été quand j’ai commencé à me défendre.

“À l’école, je me suis fait une amie, qui était aussi victime d’intimidation, alors je l’ai soutenue.”

Mais ensuite, l’ambassadrice d’Oh Polly s’est ouverte sur ses expériences d’intimidation, car elle a dit que son béguin d’enfance était si méchant qu’il l’a amenée à se tourner vers un régime accéléré.

Ekin-Su a déclaré à la publication: “Quand j’avais environ 12 ans, j’étais un peu gros.

“J’aimais ce gars mais il ne me regardait jamais. En fait, il m’a poussé dans les escaliers un jour.

“Alors j’ai cherché sur Google comment perdre du poids et j’ai suivi un régime stupide appelé le régime pomme verte. Tout ce que j’ai fait, c’est manger des pommes et sauter tous les jours, et j’ai perdu tellement de poids.

Cependant, la star dit que cela a semblé fonctionner pour elle, car elle a ajouté: “Puis tout à coup, les gens m’ont imaginé à gauche, à droite et au centre!”

Malgré ses luttes précédentes, la star de télé-réalité a réussi à atteindre à la fois le bonheur dans sa relation et le succès de sa carrière.

Elle a filmé une émission de rwality avec son petit ami, Ekin-Su et Davide: Homecomings et elle est sur le point de participer à la série 2023 de Dancing On Ice.

Mais la star admet que malgré son extérieur confiant, ce n’est pas tout ce qu’il semble être car elle fait toujours face à ses insécurités qui en résultent.

Elle a déclaré: «Je pense que chaque personne confiante vit quelque chose dans sa vie qui la rend confiante.

«Mais il y a encore des moments où je me sens émotive et cette petite fille vulnérable sort. Nous sommes tous humains.

