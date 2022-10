Ekin-Su de Love Island partage un clip d’elle explorant Rome alors qu’elle et Davide filment une nouvelle émission de télévision

EKIN-SU Cülcüloğlu avait l’air incroyable alors qu’elle explorait Rome où elle et Davide Sanclimenti filment une partie de leur nouvelle série.

Cette semaine, les gagnants de Love Island ont révélé plus de détails sur l’émission, Ekin-Su et Davide: Homecomings.

Ekin-Su stupéfaite alors qu’elle posait à côté de la fontaine de Trevi[/caption]

Elle et Davide tournent leur nouvelle émission de télévision, Homecomings[/caption]

Il les verra explorer leurs pays d’origine respectifs – l’Italie bien-aimée de Davide et la Turquie natale d’Ekin-Su.

Et il semble qu’ils ne perdent pas de temps pour démarrer le tournage alors qu’Ekin-Su, 28 ans, a partagé une photo d’elle radieuse alors qu’elle posait à côté de la fontaine de Trevi.

Elle l’a légendé : “J’ai fait un vœu à Rome… .”

En publiant un clip d’elle regardant autour d’elle, Ekin-Su a déclaré à ses abonnés : “Explorer les rues de Rome la nuit est évidemment bellissima.”

Davide a récemment déclaré au Sun que sa petite amie l’avait convaincu de déménager de Manchester dans sa ville natale d’Essex.

Il a déclaré: «Nous parlons presque tous les jours de planifier de vivre ensemble mais nous n’avons pas encore de date, nous ne savons pas encore, mais probablement bientôt.

“Parfois, nous cherchons à déménager probablement dans l’Essex, mais rien n’est encore confirmé.”

Lorsqu’on lui a demandé si Ekin-Su l’avait persuadé de déménager dans le sud, il a répondu: “Oui, elle me convainc de déménager de Manchester à Essex… apparemment!”





Davide a poursuivi: “J’ai juste dit ‘tu sais quoi? J’ai l’impression que ce serait une bonne idée que si nous devons emménager ensemble, je puisse descendre dans l’Essex.

“Je suis allé un jour rencontrer son père et j’ai vu la région et c’est agréable et charmant là-bas, donc si je devais probablement déménager de Manchester, cela pourrait être une bonne idée d’aller dans l’Essex.”