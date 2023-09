Ekin-Su de Love Island impressionne dans sa robe à couper le souffle lors de l’émission Who Cares de The Sun. Elle remporte des prix alors qu’elle câline son petit ami Davide

Ekin-Su Culculoglu de LOVE Island respirait le glamour dans une petite robe noire alors qu’elle sortait pour les prix Who Cares Wins de The Sun.

La beauté d’ITV2, 29 ans, a opté pour une robe longue sans bretelles en satin associée à des sandales à bout ouvert et un sac moelleux blanc.

Alamy

Ekin-Su Culculoglu de Love Island était magnifique dans une petite robe noire aux prix Who Cares Wins de The Sun[/caption] Getty

Elle a ajouté une touche de rouge à lèvres pour un look glamour[/caption] Louis Wood News Group Journaux Ltée

Elle s’est blottie contre son petit ami de Love Island, Davide Sanclimente, après leur récente réunion.[/caption]

Ekin a montré sa beauté naturelle avec un maquillage minimal, une touche de rouge à lèvres, avec ses longs cheveux bruns attachés en une queue de cheval basse.

La favorite de Love Island 2022 était accompagnée de son partenaire de spectacle Davide Sanclimente, 28 ans – le couple donnant une nouvelle chance après leur séparation inattendue cette année.

L’homme d’affaires italien avait l’air suave dans un costume noir, assorti à une chemise blanche à col ouvert.

Il a affiché un immense sourire en enroulant son bras autour de l’actrice turque.

Plus tard dans la soirée, il a montré son côté ludique en transportant la beauté hors de la salle de Camden, à Londres.

En août, Davide a confirmé qu’il était de retour avec Ekin-Su alors qu’il traitait son ex le jour de son anniversaire.

Le couple s’est envolé pour la Turquie pour profiter d’un dîner spécial ensemble pour marquer sa journée spéciale.

Dans sa légende Instagram, il a écrit : « Malgré toutes les tempêtes, je voulais rendre cette journée spéciale pour vous…

« Profitez du moment, faites un vœu et soufflez fort. »

Ekin-Su a partagé la publication de Davide sur Instagram, en répondant : « Ça me surprend comme toujours, merci pour ce bon anniversaire. »

Avant leur rupture, il a raconté en exclusivité au Sun leurs « difficultés » relationnelles – et ce qu’il ferait différemment s’ils tentaient une seconde fois la romance.

Il nous a dit dans un clip YouTube : « Ekin-Su et moi avons eu des difficultés à cause de nos positions publiques et nous en avons encore parfois.

« S’il y a quelque chose que je changerais ou que j’aurais fait différemment [with Ekin-Su in the villa] peut-être que j’aurais pris les choses un peu plus lentement.

Pourtant, offrant un aperçu réconfortant de leur vie, il nous a dit : « La meilleure chose à propos de sortir avec Ekin Su est que nous nous comprenons – pas seulement parce que nous sommes littéralement la même personne.

« Elle est mon copier-coller. »

Pendant ce temps, les prix Who Cares Wins Awards du Sun sont l’occasion de reconnaître les soins désintéressés que le personnel du NHS prodigue à nos proches et leur dévouement à aller au-delà des attentes.

L’événement annuel mettra en lumière les travailleurs de la santé et les bénévoles altruistes qui consacrent leur vie à aider les autres.

La cérémonie scintillante a été présentée par Davina et sponsorisée par la Loterie Nationale.

Éclaboussure

Getty

Ils sont arrivés à Camden en se tenant la main.[/caption] Getty

L’homme d’affaires italien a récemment qualifié l’actrice turque de « copier-coller ».[/caption]