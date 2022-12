Ekin-Su de Love Island fait une nouvelle annonce majeure de carrière

La gagnante de LOVE Island, Ekin-Su Cülcüloğlu, a fait une nouvelle annonce majeure de carrière – alors qu’elle revient à nouveau sur les écrans.

L’actrice – qui est devenue célèbre dans un feuilleton en Turquie – s’est rendue sur Twitter pour révéler ses espoirs de retourner au travail à la télévision.

Éclaboussure

Ekin-Su a taquiné ses espoirs de carrière pour l’année à venir[/caption]

TVI

Ekin est devenu célèbre en tant qu’actrice avant Love Island[/caption]

Ekin-Su, 28 ans, qui a fait sensation dans la villa cet été avec le beau Davide Sanclimenti, était une star de feuilleton avant la télé-réalité.

La star turque est apparue dans plusieurs programmes, une émission la voyant faire semblant de se noyer dans des scènes dramatiques.

Depuis Love Island, Ekin-Su n’est pas encore revenue au théâtre, consacrant plutôt son temps à une émission de cuisine avec Davide, 27 ans.

Mais depuis son retour d’Italie et de Turquie pour filmer pour le programme ITV, la star a révélé qu’elle voulait “revenir au théâtre”.

S’adressant à Twitter, Ekin-Su a déclaré à ses fans lundi soir: “Je dois recommencer à jouer dès que possible!”

Ekin-Su et Davide sont revenus sur les écrans la semaine dernière dans leur nouvelle émission dérivée Ekin-Su and Davide: Homecomings.

Cependant, malgré l’enthousiasme suscité par le programme, il a rapidement été qualifié de «faux» par les téléspectateurs après la diffusion du premier épisode.

Les adeptes avertis du couple étaient convaincus que le drame de la série avait été scénarisé après que le couple se soit disputé dans les dix premières minutes.

Ekin-Su a commencé à bouder après avoir remarqué une vidéo sur le téléphone de Davide de lui et de ses amis faisant la fête avec des filles dans son appartement à Manchester.

Davide lui a dit qu’elle n’aurait pas dû regarder sa galerie téléphonique, mais a insisté sur le fait que c’était juste ses amis qui discutaient avec les femmes.

“Évidemment, je ne veux pas que cela gâche notre voyage, mais je t’ai toujours à l’œil”, a déclaré Ekin à Davide. “Des trucs comme ça sont un drapeau rouge pour moi.”

“Vous pouvez avoir un œil sur moi, je n’ai rien à cacher”, a insisté Davide.

Ekin a ensuite déclaré dans une interview à la caméra : « Je veux dire que vous êtes en couple, vous ne devriez pas avoir de filles dans votre appartement.

“C’est juste pas vraiment, on est là pour passer un bon moment, des vacances, à Vérone, la ville de l’amour et je vois ça sur son téléphone. Je pense juste que c’est un peu bizarre et je me suis énervé.

Le lendemain matin cependant, Ekin a dit à son homme qu’il avait de la “chance” qu’elle lui ait “pardonné” et de nombreux téléspectateurs ont cru que cela prouvait que l’argument n’était rien de plus qu’une tension inventée par les producteurs.

“ITV leur a définitivement dit qu’ils devaient avoir des arguments pour le drame, ils devaient donc inventer quelque chose”, a écrit un téléspectateur sur Twitter.

“Ekin Su et Davide – 14 minutes plus tard et c’est un faux tas de conneries”, a fulminé un second, tandis qu’un troisième a déclaré: “Je vis pour le faux drame.”