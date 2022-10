Ekin-Su de Love Island en pourparlers pour un rôle au cinéma alors qu’elle vise à devenir une star massive sur grand écran

EKIN-SU Cülcüloğlu est en pourparlers pour un rôle au cinéma après s’être fixé comme objectif d’être une grande star sur grand écran.

Avant de devenir célèbre sur Love Island, la jeune femme de 28 ans a travaillé comme actrice de feuilleton turc.

Ekin-Su Cülcüloğlu veut être une star de cinéma[/caption]

Elle a joué le rôle d’Isil dans Kuzey Yıldızı İlk Aşk, mais tente maintenant de jouer dans un film.

Elle est également sur la bonne voie pour devenir millionnaire après être devenue l’une des stars les plus populaires de Love Island.

Son suivi massif sur les réseaux sociaux a vu des supermarques mondiales faire la queue pour travailler avec Ekin-Su.

Après avoir signé un contrat d’un million de livres sterling pour être le visage d’Oh Polly, Ekin-Su tourne maintenant son attention vers sa carrière d’actrice.

Ekin-Su a déclaré au Sun: «Le prochain objectif pour moi maintenant – oubliez les accords de marque – est d’agir.

« C’est là où j’appartiens – à l’écran, au cinéma, dans la Vue.

« Je vais manifester cela. Je vais être dans un film et ça va être un thriller.

Lorsqu’on lui a demandé si elle auditionnait actuellement pour des rôles, Ekin-Su a répondu qu’elle ne pouvait pas répondre à cette question.





Elle a ajouté : « Je suis en train de [something like that]. “

Nous avons également raconté comment Ekin-Su espère présenter Love Island un jour après que les fans l’ont appelée pour remplacer Laura Whitmore.

Maya Jama assumera le poste le plus élevé à la place, Ekin-Su louant la décision d’ITV2.

Mais elle a refusé d’exclure le rôle de présentatrice à l’avenir.

Ekin-Su a déclaré : « Je ne pouvais pas croire combien de personnes voulaient que je le fasse.

“Si c’était un an plus tard, je l’aurais fait, mais parce que je suis si frais, j’aimerais plus de formation en présentation.

«Je veux le faire de la vraie manière. J’aimerais être si bon et quand je serai prêt mentalement, j’aimerais faire une présentation pour Love Island.

“En ce moment, il y a d’autres choses dans le pipeline qui prennent mon temps.”

Depuis qu’Ekin-Su a remporté l’émission ITV2 avec son petit ami Davide Sanclimenti en août.

La collection Oh Polly x Ekin-Su est disponible sur www.ohpolly.com

