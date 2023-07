Ekin-Su de Love Island devient sans soutien-gorge dans un selfie grésillant alors que les fans repèrent un coup sauvage sur l’ex Davide

Ekin-Su de LOVE Island est devenue sans soutien-gorge dans un selfie grésillant alors qu’elle semblait prendre un coup sauvage à l’ex Davide.

La star de télé-réalité, 28 ans, a remporté l’année dernière la série de l’émission de rencontres à succès ITV2 avec Davide Sanclimenti.

Ekin a publié une photo du tristement célèbre pouf jaune qui a immédiatement attiré l'attention des fans

Cependant, la paire a confirmé sa séparation il y a quelques semaines à peine sur les réseaux sociaux.

Et maintenant, il semble qu’Ekin-Su ait fait un swipe public sur Davide sur son compte Instagram.

Elle a posté une série de clichés à ses 3,2 millions de followers, dont l’un comprenait un selfie d’elle dans une voiture dans une robe rose sans épaule.

Mais elle a également posté une photo du tristement célèbre pouf jaune qui a immédiatement attiré l’attention des fans.

Le pouf est devenu controversé lors de Love Island l’année dernière, car les concurrents étaient convaincus qu’il était « maudit ».

Les insulaires croyaient que si vous vous asseyiez dessus, vous seriez en proie à un drame, ce qui semblait être vrai.

En publiant la photo du pouf assis sur son balcon, Ekin-Su a déclaré: « Lol, emmener ce pouf partout, ça m’est égal. »

Un fan a posté dans les commentaires : « Pas le pouf jaune J’aime aussi quand tu fais des photodumps !

Un deuxième a écrit : « Ok, tu as fait l’impossible et tu m’as fait aimer le pouf jaune aussi. Toujours à la recherche d’un outsider ! Et bien sûr toujours enraciné pour vous.

« Ce pouf me fait vraiment peur, s’il vous plaît, arrêtez », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « Le pouf jaune doit être laissé à Manchester ou en Italie. »

Le couple a confirmé sa séparation il y a quelques semaines à peine sur les réseaux sociaux