Ekin-Su de Love Island décroche un énorme rôle dans une émission de téléréalité – que son petit ami Davide dit avoir refusé

La gagnante de LOVE Island, Ekin-su Cülcüloğlu, s’est inscrite à Dancing on Ice.

La mannequin et actrice d’Essex, âgée de 28 ans, a remporté l’émission de rencontres après une romance en montagnes russes avec David Saclimente, 27 ans.

Rex

Érotème

Le petit ami d’Ekin-Su, David Saclimente, a déclaré qu’il avait refusé une invitation à participer à Dancing On Ice[/caption]

Mais Ekin apparaîtra sur DOI sans lui alors que le bel Italien dit qu’il a refusé une invitation à être le favori du patinage ITV.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les producteurs de Dancing on Ice sont toujours désireux de remporter un grand nom de Love Island, car les noms précédents de la série se sont avérés un succès.

“Maura Higgins était skateuse en 2020 et l’année dernière, Liberty Poole était la signature vedette, mais Ekin-Su pourrait bien s’avérer être l’ajout le plus sensationnel à la formation à ce jour.”

Elle était l’une des stars les plus remarquables de Love Island cette année en raison de sa relation orageuse avec Davide qui s’est terminée par leur triomphe en août.

EN SAVOIR PLUS SUR EKIN-SU ‘voyage d’une vie’ Lieux de tournage d’Ekin-Su & Davide Homecomings nom dans les lumières Ekin-Su de Love Island en pourparlers pour un rôle au cinéma alors qu’elle prépare un retour d’acteur

Depuis lors, Ekin-Su a décroché une gamme de vêtements avec Oh Polly d’une valeur de 1 million de livres sterling.

Elle enregistre également une série de voyages pour ITV2 intitulée Ekin-Su & Davide: Homecomings dans laquelle ils retournent en Italie et en Turquie pour explorer leurs racines familiales.

Davide a affirmé qu’il avait refusé l’opportunité de participer à DOI en disant: «J’ai tellement de choses à faire et je ne peux pas m’engager dans quelque chose tous les jours et quand je fais quelque chose, je veux le faire correctement.

“Pour le moment, je ne peux tout simplement pas me concentrer sur quelque chose comme ça, pour le moment en tout cas, mais à l’avenir peut-être que je le ferai.”





Ekin-Su sera rejoint dans la quinzième série de danse sur glace par deux stars du feuilleton – la légende d’EastEnders Patsy Palmer et la favorite des Hollyoaks, Carley Stenson.

ITV a également confirmé hier que l’ancien footballeur et animateur de Gladiators, John Fashanu, rejoignait la formation.

La légende de Wimbledon, âgée de 60 ans, est familière avec les émissions de défi télévisées, car il a déjà participé à Celebrity SAS Who Dares Wins sur Channel 4 et I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! sur ITV.

En savoir plus sur le soleil VOLER HAUT Je suis millionnaire à 23 ans ; je vole 2 500 miles juste pour offrir à mon CHIEN un collier de 900 £ TRUCS CHAUDS Maman partage la façon géniale dont elle sèche le linge sans sèche-linge ni paniers ennuyeux

John a déclaré : « Je ne pense pas que cela surprendra les gens que je sois très compétitif – je suis définitivement là pour gagner.

“Et c’est peut-être l’une des choses les plus effrayantes pour lesquelles j’ai jamais signé, mais je ne pourrais pas être plus prêt pour le défi.”

Getty

La légende d’EastEnders, Patsy Palmer, s’est inscrite à la dernière série[/caption]

Getty

ITV a également confirmé hier que l’ancien footballeur et animateur de Gladiators, John Fashanu, rejoignait la formation.[/caption]