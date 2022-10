Ekin-Su de Love Island décroche un ÉNORME contrat à six chiffres – alors qu’elle filme une émission télévisée avec Davide

Le champion de LOVE Island, Ekin-Su Cülcüloğlu, a décroché une autre collaboration lucrative avec la marque.

Depuis qu’elle a remporté l’émission, Ekin-Su, 27 ans, a signé un contrat d’un million de livres avec la marque de mode Oh Polly et s’est associée le mois dernier à Beauty Works.

Maintenant, la star – qui tourne également sa propre émission avec son petit ami Davide Sanclimenti – a révélé un autre partenariat lucratif.

Partageant un cliché sur Instagram, elle a écrit : « EKIN-SU x @bperfectcosmetics .

“Je suis TELLEMENT excitée et fière d’annoncer que je lance ma propre collection avec @bperfectcosmetics .

“Si vous m’avez regardé dans la villa, vous m’avez probablement vu utiliser beaucoup de leurs produits – c’est donc quelque chose qui me convient si bien .”

Et une source nous a dit : « Ekin-Su est ravie de faire équipe avec BPerfect.

“Non seulement c’est une marque qu’elle aime, mais c’est une affaire à six chiffres à ajouter aux sept chiffres qu’elle a encrés avec Oh Polly.”

Il semble qu’il soit vraiment temps pour Ekin-Su de briller, car il a également été rapporté qu’elle était en pourparlers pour rejoindre le panel Loose Women après avoir épaté les dames lorsqu’elle est apparue dans l’émission le mois dernier.

Une source a déclaré à Woman’s Own : « Il y a des discussions pour qu’Ekin-Su rejoigne le panel – elle serait géniale.





« Elle était très naturellement drôle, ouverte et honnête – c’est ce qu’ils veulent. Elle est tombée sur vraiment amusante et authentique et a impressionné tout le monde.

«Les dames Loose Women l’aimaient aussi. Elle serait vraiment formidable en tant que panéliste régulière.