Ekin-Su de Love Island confirme la séparation de Paige Thorne et Adam Collard en insistant sur le fait que l’ambulancier “peut mieux faire”

La star de LOVE Island, Ekin-Su, a confirmé que Paige Thorne et Adam Collard se sont séparés.

Le Sun a raconté la semaine dernière comment le couple s’était séparé et maintenant le gagnant de l’émission Ekin s’est prononcé en faveur de l’ambulancier paramédical Paige.

Éclaboussure

Ekin-Su a confirmé que c’était fini pour Adam et Paige[/caption]

Elle a dit au Mirror : « C’est fini. C’est fait. Je pense que Paige peut faire mieux, c’est tout ce que je peux dire.

“Love Island est une bulle, c’est presque comme un monde différent – ce n’est pas réel. Mais, quand vous sortez et obtenez… Les hommes vont adorer l’attention quand ils sortent, c’est écrasant mais, Adam a déjà eu ça. Alors j’ai juste senti que c’était un peu faux.

Ekin, qui a remporté le spectacle avec Davide, a ajouté : “Je n’étais pas content parce que je pensais qu’ils étaient géniaux. J’aime Adam, c’est un gars adorable, je ne pensais pas que c’était juste pour elle.

La semaine dernière, nous avons révélé comment le couple avait du mal à le faire fonctionner après que Paige, 24 ans, ait été “humiliée” par des photographies de PT Adam, 26 ans, avec d’autres femmes.

Les choses ont tourné au vinaigre peu de temps après et Paige a pris sa revanche sur Adam en flirtant avec Billy Brown alors qu’elle faisait la fête aux côtés d’Ekin.

Un initié a déclaré à l’époque: “Paige et Adam sont terminés pour le moment. Ils étaient en pause mais savaient juste que les choses n’allaient pas marcher.





“Paige a eu du mal à vivre à l’extérieur de la villa même si Adam a essayé de l’avertir de ce que c’était.

“Adam est toujours déterminé à la reconquérir, mais il en faudrait beaucoup pour faire changer d’avis Paige.”

Le PT avait été vu avec ses bras autour d’une femme blonde alors qu’ils commandaient un McDonald’s, dans une vidéo exclusivement obtenue par The Sun.

Quelques heures plus tard, une autre vidéo est apparue montrant la star de télé-réalité faisant la fête avec une autre femme mystérieuse.

Plus tard, il s’est envolé pour Bali pour une retraite de remise en forme et le couple a fini par s’arrêter – et a supprimé toute trace l’un de l’autre des réseaux sociaux.

paigethornex/Instagram

Paige fait la fête avec ses potes depuis la séparation[/caption]