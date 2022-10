Ekin-Su de Love Island abandonne tous ses sous-vêtements dans une robe audacieuse pour montrer son “talent caché” lors d’une séance photo

La gagnante de LOVE Island, Ekin-Su, a abandonné ses sous-vêtements dans une mini-robe audacieuse et a présenté un talent caché plus tôt dans la journée.

La beauté turque n’est pas seulement un joli visage, elle est aussi une main habile au piano, impressionnant les abonnés Instagram en chatouillant les ivoires lors d’une séance photo de mode.

La belle a montré son ventre tonique dans le deux-pièces à fleurs[/caption]

L’étourdissant a fait un tour dans un grand manoir de campagne[/caption]

Entre deux poses sexy saisissantes pour la marque de mode Oh Polly!, Ekin-Su s’est détendue en jouant de l’instrument à l’intérieur du domaine de campagne chic.

Elle a humblement écrit : “Ce piano a besoin d’être accordé mais bon !”

La star de la télévision avait également fière allure dans un deux pièces à fleurs qui mettait en valeur ses abdominaux toniques.

La jeune femme de 28 ans a également travaillé dur pour apprendre une nouvelle compétence alors qu’elle s’entraîne pour Dancing On Ice.

Dans une vidéo filmée hier, Ekin-Su a tenté un certain nombre de tours sur un tapis roulant au gymnase.

Tenant les côtés, elle semblait se préparer à apprendre les ascenseurs alors qu’elle lançait à plusieurs reprises ses jambes en l’air alors que le tapis roulant était toujours en mouvement.

Alors qu’elle maîtrise définitivement la technique, Ekin-Su a mis en garde ses abonnés : “Les gars ne pratiquent pas les trucs de Dancing On Ice sur le tapis roulant !”

L’actrice et star de télé-réalité a été l’un des premiers noms confirmés pour la série de l’année prochaine, la programmation complète étant annoncée début octobre.





Elle est accompagnée de Siva Kaneswaran de The Wanted, de l’actrice et DJ Patsy Palmer, de Carley Stenson des Hollyoaks, de Joey Essex et du vainqueur de RuPaul’s Drag Race UK, The Vivienne.

Joey a déjà juré de gagner la série et a entrepris un régime d’exercice difficile pour s’assurer qu’il est prêt.

Mollie Gallagher de Corrie, l’Olympien Nile Wilson, la légende du football John Fashanu, l’humoriste Darren Harriot et Michelle Heaton de Liberty X complètent la programmation.

La série devrait commencer en janvier et sera à nouveau animée par Phillip Schofield et Holly Willoughby.

