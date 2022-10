Ekin-Su de Love Island a convaincu Davide de franchir une étape importante dans leur relation

Le gagnant de LOVE Island, Davide Sanclimenti, a admis que sa petite amie Ekin-Su l’avait convaincu de déménager dans sa ville natale.

Le beau gosse italien, 27 ans, qui a toujours été basé à Manchester, et sa petite amie actrice turque, 28 ans, étaient tous deux réticents à déménager mais ont décidé de vivre ensemble dans l’Essex.

Cependant, Davide a révélé que sa superbe petite amie Ekin lui avait fait visiter le comté et qu’il avait même rencontré son père.

Il a déclaré: «Nous parlons presque tous les jours de planifier de vivre ensemble mais nous n’avons pas encore de date, nous ne savons pas encore, mais probablement bientôt.

“Parfois, nous cherchons à déménager probablement dans l’Essex, mais rien n’est encore confirmé.”

Lorsqu’on lui a demandé si Ekin-Su l’avait persuadé de déménager dans le sud, il a répondu: “Oui, elle me convainc de déménager de Manchester à Essex… apparemment!”

Davide a poursuivi: “J’ai juste dit ‘tu sais quoi? J’ai l’impression que ce serait une bonne idée que si nous devons emménager ensemble, je puisse descendre dans l’Essex.

“Je suis allé un jour rencontrer son père et j’ai vu la région et c’est agréable et charmant là-bas, donc si je devais probablement déménager de Manchester, cela pourrait être une bonne idée d’aller dans l’Essex.”

Cela vient après qu’une source a déclaré au Sun que Davide voulait rester dans le nord après avoir remporté le prix de 50 000 £ en août.

“Davide s’est fait un bon groupe d’amis à Manchester, il aime vraiment la ville et pourrait y avoir beaucoup de travail”, a expliqué une source.





Ils ont tous les deux montré sur Love Island à quel point ils peuvent être volontaires, mais Ekin pense que Davide a vraiment besoin de lui montrer qu’elle est “sa reine”, plutôt que de le dire tout le temps.

Pendant ce temps, Davide s’est associé à Prezzo pour réunir des couples de tiramisu, révélant comment la cuisine italienne l’a rapproché d’Ekin.

L’insulaire, qui enfilera ses blancs de chef pour servir des classiques du tout nouveau menu Prezzo, a déclaré: “Eh bien, je me souviens qu’au début de la relation lorsque nous nous sommes rencontrés à la villa, plusieurs fois nous nous sommes retrouvés dans la cuisine », dit-il.

Lorsqu’on lui a demandé comment la nourriture l’avait rapproché d’Ekin, il a répondu: “Je pense que nous en sommes l’exemple parfait – même lorsque nous nous sommes disputés, nous avons fait une carbonara et quand j’ai voulu lui demander d’être exclusive, j’ai fait du tiramisu pour elle.”

Les couples pourront réserver leurs propres soirées Davi-Date cet automne dans certains restaurants Prezzo.

Espoir et Gloire

Davide avec un tiramisu[/caption]

Espoir et Gloire

Davide s’est associé à Prezzo[/caption]