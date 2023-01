Ekin-Su de Dancing On Ice révèle un teaser de sa nouvelle routine après s’être transformée en Julie Andrews

Ekin-Su de DANCING On Ice a taquiné sa nouvelle routine après s’être transformée en Julie Andrews.

Le gagnant de Love Island a réussi à éviter d’être la première célébrité à être exclue de l’émission ITV la semaine dernière, John Fashanu étant renvoyé chez lui par les juges à la place.

Ekin-Su de Dancing On Ice a taquiné sa nouvelle routine après s’être transformée en Julie Andrews[/caption] Éclaboussure

La gagnante de Love Island a regardé des mondes loin de son apparence habituelle[/caption]

Maintenant, Ekin-Su, 28 ans, se prépare pour sa deuxième routine avec sa partenaire professionnelle Brendyn Hatfield.

S’adressant à Instagram avant l’émission en direct de dimanche, Ekin-Su a partagé un selfie d’elle se faisant coiffer et maquiller par l’équipe de Dancing on Ice.

Au lieu de ses longues mèches, la star de télé-réalité arborait une courte perruque blonde courte.

Vêtue d’un haut noir à épaules dénudées alors que plusieurs personnes travaillaient sur sa coiffure et son maquillage, elle a légendé la photo : « La semaine des comédies musicales est arrivée… Je me prépare pour une grande soirée à venir !! Inscrivez-vous pour voter maintenant en cliquant sur le lien dans la bio à temps pour le spectacle à 18h25.

La deuxième photo la voyait sur la glace dans son haut noir et son jean, rayonnante pour la caméra.

La perruque ressemblait à la coiffure de Julie dans le film classique The Sound of Music, et il semble que sa routine et sa tenue seront en contraste frappant avec sa première performance.

Ekin-Su et Brendyn ont patiné sur Toxic de Britney Spears, et elle portait un body nude.

Mais le justaucorps a déclenché plus de 100 plaintes de l’Ofcom et une rafale de tweets se plaignant de la tenue racée.

La semaine dernière, l’animatrice Holly Willoughby lui a demandé : “Je veux juste savoir comment tu vas, c’est une semaine difficile, sachant que tu dois affronter le patinage ce soir.”

Ekin a répondu: “Je ne vais pas mentir, j’étais vraiment bouleversé ces deux derniers jours et je me remettais littéralement en question.”

Elle a ajouté: “Je suis juste comme vous savez ce qui empêche Ekin de pleurer, vous êtes fort, acceptez ce que disent les juges, travaillez dur et je suis ici aujourd’hui.”

Ekin-Su se préparait pour la semaine des comédies musicales de ce soir[/caption]

Dancing on Ice continue ce soir à 18h25 sur ITV1.