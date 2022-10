Ekin-Su Cülcüloğlu de Love Island embrasse David Sanclimenti dans une tenue de créateur de 4740 £ à Manchester

La championne de LOVE Island, Ekin-Su Cülcüloğlu, a montré une partie de son argent durement gagné alors qu’elle et Davide Sanclimenti partageaient un baiser à Manchester.

Le joueur de 28 ans a regardé chaque centimètre de la star de la tête aux pieds dans le clobber de créateurs tout en bravant la pluie avec Davide, 27 ans.

Le délice turc Ekin-Su a été photographié dans un trench-coat Burberry qui se vend à 1 790 £ et une paire de pantalons noirs.

Elle portait également un sac de selle Dior d’une valeur de 2 950 £ et a terminé le look avec une paire de grosses baskets blanches.

Pendant ce temps, l’étalon italien Davide a coupé une silhouette tendance dans un manteau crème, un jean déchiré et des baskets.

Ce n’est pas une surprise qu’Ekin-Su ait semblé avoir un sourire constant pendant son shopping après être rapidement devenue la fille en or d’ITV.

Après la victoire écrasante d’elle et de Davide sur Love Island en août, ils ont décroché leur propre émission qui les verra explorer leurs pays d’origine, la Turquie et l’Italie.

Plus tard, elle a signé un salaire à six chiffres pour participer à Dancing on Ice 2023 – devenant ainsi la star de Love Island la mieux payée que la série ait jamais signée.

Et il a été rapporté qu’Ekin-Su est même en pourparlers pour rejoindre le panel Loose Women.

Loin du travail télévisé, Ekin-Su a de nouveau marqué l’histoire de Love Island lorsqu’elle a signé un contrat stupéfiant d’un million de livres sterling avec la marque de mode Oh Polly – la plus grande collaboration de mode jamais réalisée par un ancien insulaire.





Elle a également signé des accords lucratifs avec Beauty Works et BPerfect Cosmetics.