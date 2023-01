Ekin-Su a fait une référence effrontée à Love Island dans Dancing On Ice d’hier soir – l’avez-vous repéré?

EKIN-SU Culculoglu a rendu fous les fans de Love Island avec une référence effrontée au spectacle pendant Dancing On Ice.

Il y avait une référence sournoise à l’un de ses moments emblématiques de la villa lors de sa première routine sur le mastodonte ITV.

Rex

Rex

Les passionnés de Love Island aux yeux d’aigle ont remarqué que la jeune femme de 28 ans rampait sur la glace alors qu’elle se produisait avec son partenaire Brendyn Hatfield.

Et les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point c’était un clin d’œil à son “crawl emblématique” de son passage dans l’émission ITV2.

Comme les téléspectateurs s’en souviendront, Ekin a rampé sur le balcon lorsqu’elle est allée voler un baiser secret avec son compatriote insulaire Jay Younger.

Elle a exécuté le geste sournois à l’époque pour empêcher Davide Sanclimenti, avec qui elle était en couple, de la voir.

Bien sûr, son secret a été rapidement dévoilé et elle et Davide ont eu une confrontation explosive, où il l’a qualifiée d'”actrice et de menteuse”.

Sa romance naissante avec Jay s’est rapidement éteinte lorsqu’il s’est tourné vers Paige, mais Ekin et Davide sont rapidement revenus l’un vers l’autre et le reste appartenait à l’histoire.

Les fans adoraient le retour à son moment classique lors de l’épisode de lancement de dimanche soir.

“Obsédé par Ekin Su faisant CE crawl”, a posté l’un d’eux sur Twitter.

Un deuxième a ajouté: “Ekin Su faisant le crawl qu’elle a fait sur le balcon de la villa dans sa routine, elle est une icône.”

“DID EKINSU JUST CRAWL ON ICE”, a demandé un autre, suivi d’une série d’emojis qui pleuraient de rire. “je l AIME”

Malheureusement, la référence hilarante n’a pas suffi à sauver Ekin du skate-off de la semaine prochaine.

À la fin du premier épisode, c’était entre elle et Michelle Heaton que Holly Willoughby et Phillip Schofield ont révélé qui était en danger.

Les fans ont commenté qu’Ekin avait l’air “furieuse” en apprenant son sort.

Elle a ensuite dit aux animateurs qu’elle était “triste” que son avenir dans l’émission soit en suspens.