EKIN-Su Cülcüloğlu aurait été prise de court par sa séparation d’avec Davide Sanclimenti.

Le Sun a révélé hier que les gagnants de Love Island avaient mis un terme à leur romance, mais des sources disent maintenant que la décision était entre les mains de Davide.

Alamy

Ekin-Su aurait été aveuglé par la scission[/caption] Réseaux sociaux

Un initié a déclaré: «Il est juste de dire qu’Ekin est dégoûté de la scission. Elle a travaillé très dur pour que ça marche.

« Elle a soutenu Davide après une série de rumeurs de tricherie et a été surprise quand il a décidé de tout laisser tomber.

« Le couple s’est beaucoup disputé et même si Davide dit que cela tarde, Ekin ne se sent pas comme ça. »

Davide a confirmé la scission dans une déclaration sur Instagram la nuit dernière.

Il a déclaré: «Ekin Su et moi ne sommes plus ensemble.

« Je suis reconnaissant pour les souvenirs et les opportunités que nous avons partagés ensemble et je ne lui souhaite que le meilleur.

« Je voudrais que tout le monde respecte la décision pendant cette période difficile. Je continuerai à soutenir Ekin de toutes les manières possibles.

L’actrice et mannequin turque Ekin-Su, 28 ans, et l’homme d’affaires italien Davide, 27 ans, ont triomphé lors de la finale de l’émission de télé-réalité été.

Ils ont réussi à battre les finalistes Luca Bish et Gemma Owen, et Tasha Ghouri et Andrew Le Page, malgré une romance mouvementée, et ils ont emménagé ensemble peu de temps après avoir quitté la villa.

Les téléspectateurs ont été saisis par les hauts et les bas de leur voyage sur Love Island l’année dernière, qui comprenait de nombreux feux d’artifice et Davide engendrant un slogan emblématique lorsqu’il a qualifié Ekin « d’actrice et de menteur » dans une rangée explosive.

Mais le couple a été harcelé par des rumeurs selon lesquelles Davide aurait triché avec des mannequins, et Ekin l’a confronté à propos d’une aventure présumée plus tôt cette année – qualifiant son amant de « putain de laitier ».

Dimanche, le Sun a vu des messages d’Ekin accusant la femme de « coucher avec mon petit ami » en avril.

Ekin a également visé un autre modèle Instagram après avoir trouvé des SMS de la femme sur le téléphone de Davide.

La star de télé-réalité a été aperçue pour la dernière fois sur le tapis rouge avec Davide à l’avant-première d’Indiana Jones et le cadran du destin.

Elle avait l’air sensationnelle dans une robe noire éclatante alors qu’elle rejoignait ses co-stars de Dancing On Ice lors de la soirée étoilée.

Mais elle est maintenant rentrée en Turquie pour passer du temps avec sa famille.

Le représentant d’Ekin a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par The Sun.

Éclaboussure

Ekin avait essayé de résoudre leurs problèmes[/caption]