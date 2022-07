Ek Villain Returns: Disha Patani S’OUVRE sur la réponse qu’elle a reçue pour le film, “C’est un sentiment d’immense satisfaction”

Le retour du méchant Ek mettant en vedette John Abraham, Arjun Kapoor, Disha Pataniet Tara Sutaria sorti le 29 juillet 2022. Le film a reçu une réponse mitigée de la part des critiques et du public, mais tout le monde loue les performances des acteurs principaux. Le film a pris un bon départ au box-office, mais il sera maintenant intéressant de voir quelle réponse il obtiendra au cours du week-end. Eh bien, la performance de Disha en tant que Rasika reçoit beaucoup d’applaudissements, et récemment l’actrice en a parlé.

Disha Patani a déclaré : “La réponse a été tellement surréaliste ! Je suis tellement reconnaissante pour tout l’amour que le public a témoigné pour Rasika. C’est génial d’être de retour dans les théâtres, surtout les jeunes qui l’apprécient. J’ai parcouru vos messages pendant tout ce temps. et je n’ai rien d’autre qu’un large sourire sur mon visage en les lisant. C’est un sentiment d’immense accomplissement et j’espère que vous continuerez à nous aimer.”

Disha a eu beaucoup de chance en ce qui concerne le box-office. La plupart des films mettant en vedette l’actrice ont bien marché, et sa dernière sortie en salles, Malang, a également été un succès. Alors, maintenant, attendons et voyons si sa chance et ses bonnes performances feront des merveilles pour Ek Villain Returns ou non.

L’actrice a beaucoup plus de films intéressants alignés. Elle sera vue dans Yodha qui met également en vedette Sidharth Malhotra et Raashii Khanna. Le film devrait sortir en novembre de cette année. Disha a également le projet K dans son chat. La pan-Inde est dirigée par Nag Ashwin et met en vedette Prabhas, Amitabh Bachchan et Deepika Padukone dans le rôle principal.

Avant la pandémie, Disha avait également commencé à tourner pour un film intitulé KTina, mais il n’y a pas de mise à jour à ce sujet pour le moment.