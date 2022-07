Ek Villain Returns : Disha Patani a l’air “mignonne” en queue de cheval ; obtient BRUTALLY TROLLED pour sa tenue

Disha PataniArjun Kapoor et Tara Sutaria ont été photographiés récemment dans un centre commercial où les trois ont fait la promotion de leur prochain film Le retour du méchant Ek au milieu des médias et de la fanfare. Disha Patani est jumelé en face Jean Abraham dans le Mohit Suri réalisateur. Cependant, John était absent des promotions. Disha Patani, qui est connue pour ses looks les plus chauds et les plus garçon manqué, reçoit généralement un coup de pouce des fans. Cependant, ces derniers temps, elle a été la cible des trolls. Et c’est ce qui s’est passé lors des récentes promotions Ek Villain Returns.

Disha, Arjun et Tara font la promotion d’Ek Villain 2

Pour promouvoir la nouvelle chanson Dil d’Ek Villain Returns, les trois membres de la distribution ont rendu leurs apparitions élégantes. Arjun Kapoor a été vu dans des casuals. Il portait un t-shirt, un jean et une veste en cuir. D’autre part, Tara Sutaria a été vue dans une robe moulante en faux cuir sans bretelles. Elle portait des escarpins nude pour aller avec et laissait ses cheveux lâches sur son épaule. Pendant ce temps, Disha Patani portait un haut de style corset jaune avec un col profond. Elle les a associés à un jean baggy taille basse et à des talons. Disha a attaché ses cheveux en deux queues de cheval.

Disha Patani se fait brutalement troller

La magnifique actrice Disha Patani a été brutalement trollée en ligne pour sa tenue. Alors que beaucoup de gens ont convenu que Disha Patani avait l’air très mignonne avec son maquillage et ses cheveux, la tenue n’a pas été bien accueillie. Les internautes ont commenté en demandant à quelqu’un de tenir son pantalon en se moquant du jean taille basse. Certains ont dit qu’elle avait l’air bien mais qu’elle n’aimait pas ses vêtements. Certains ont trollé Disha pour avoir porté cela et être allé dans un centre commercial. Découvrez les commentaires ici :

Ek Villain Returns est prévu pour la sortie du 29 juillet 2022. Réalisé par Mohit Suri, Ek Villain Returns avec Disha Patani, Tara Sutaria, Arjun Kapoor et John Abraham est financé par Shobha Kapoor, Ekta Kapoor, Bhushan Kumar et Krishan Kumar sous la bannière de T-Series, Balaji Motion Pictures.