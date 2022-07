Ek Villain Returns collection au box-office jour 1 : Avant que la star de John Abraham ne fasse face à un test d’ouverture acide, découvrez les autres succès du beau gosse musclé

Ek Villain Returns est sorti aujourd’hui, 29 juillet, dans les salles du monde entier. La Mohit Suri le réalisateur tourne autour du riche gosse Gautam (Arjun Kapoor) qui trompe le chanteur en difficulté Aarvi (Tara Sutaria) pour qu’il tombe amoureux de lui pour se venger d’une farce virale, pour ensuite changer d’avis, mais les choses tournent mal quand Bhairav ​​(John Abraham) et Rasika (Disha Patani) entre dans la mêlée. Alors, avant le Jean Abraham, Disha Patani, Arjun Kapoor et Tara Sutaria vedette Le retour du méchant Ek fait face à l’épreuve de l’acide au box-officedécouvrez les plus grands succès de sa star principale, John, ci-dessous :

Les plus grands succès de John Abraham au box-office

Jism (2003) – Rs. 8,14 crore net – Hit

Dhoom (2004) – Rs. 31,60 crore net – Superhit

Garam Masala (2005) – Rs. 29 crore net – Hit

Taxi n ° 9211 (2006) – Rs. 19,59 crore net – Semi-coup

Dostana (2008) – Rs. 44,38 crore net – Semi-coup

New York (2009) – Rs. 45,39 crore net – Hit

Maison pleine 2 (2012) – Rs. 106 crore net – Superhit

Course 2 (2013) – Rs. 100,45 crore net – Semi-coup

Bienvenue à nouveau (2015) – Rs. 96,69 crore net – Semi-coup

Dishoom (2016) – Rs. 70 crore net – Semi-coup

Parmanu (2018) – Rs. 65,89 crore net – Semi-coup

Satyameva Jayate (2018) – Rs. 90,39 crore net – Superhit

Maison Batla (2019) – Rs. 97,18 crore net – Superhit

Ek Villain Returns prédiction du box-office jour 1

Selon nos sources dans le commerce, les retours d’Ek Villain avaient pris une réservation anticipée de 1,50 crore net jusqu’au mercredi 27 juillet, ce qui est mieux que ce à quoi de nombreux acteurs du commerce s’attendaient. En fait, la vedette de John Abraham, Disha Patani, Arjun Kapoor, Tara Sutaria vise une ouverture bien meilleure que prévu de 6 crore net, en grande partie grâce à la bonne volonté que la première partie, également dirigée par Mohit Suri, détient toujours pour le public . La musique semble également avoir fonctionné à un niveau superficiel. Bien sûr, ce sont les théâtres en dehors des multiplex de métro principaux qui enregistrent les chiffres majeurs jusqu’à présent.

Regardez la bande-annonce d’Ek Villain Return ci-dessous:

Critique du film Ek Villain Returns

Attribuant au film 1 étoile sur 5, BollywoodLife a écrit dans sa critique : “Dans un pays où les femmes sont victimes d’attaques à l’acide juste pour avoir rejeté un mec ; Ek Villain Returns rend les choses problématiques à un tout autre niveau. Même les cinéastes légendaires ont eu faux pas, et il aurait été parfaitement bien que Mohit Suri fasse simplement un mauvais film hilarant, plutôt que d’en faire un aussi toxique. De plus, vous savez que vous avez des ennuis lorsque le meilleur acteur de votre distribution est Disha Patani.”

Il est surprenant que le réalisateur de films criminellement sous-estimés comme Zeher, Kalyug, Aashiqui 2 et Malang ait livré cela.