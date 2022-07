Ek Villain Returns box-office jour 1: John Abraham, Disha Patani, la star d’Arjun Kapoor ouvre plus bas que Shamshera de Ranbir Kapoor

Ek Villain Returns est sorti aujourd’hui, 29 juillet, dans les salles du monde entier. La Mohit Suri le réalisateur tourne autour du riche gosse Gautam (Arjun Kapoor) qui trompe le chanteur en difficulté Aarvi (Tara Sutaria) pour qu’il tombe amoureux de lui pour se venger d’une farce virale, pour ensuite changer d’avis, mais les choses tournent mal quand Bhairav ​​(John Abraham) et Rasika (Disha Patani) entre dans la mêlée. Alors, quelle est l’ouverture du box-office de Jean Abraham, Disha Patani, Arjun Kapoor et Tara Sutaria vedette Ek méchant Retour?

Ek Villain Returns collection au box-office jour 1

Eh bien, a pris un départ plus bas que Ranbir Kapoor vedette Shamshera, mais étant donné le budget bien moindre, la distribution de stars et les attentes moindres, l’ouverture est bien meilleure que Shamshera en prenant les ratios, les marges bénéficiaires potentielles, le scénario actuel et où le film peut aller d’ici. La star de John Abraham, Disha Patani, Arjun Kapoor, Tara Sutaria a apporté une ouverture nette de 7 crore, en grande partie grâce à la bonne volonté que la première partie également dirigée par le réalisateur Mohit Suri détient toujours pour le public. La musique semble également avoir fonctionné à un niveau superficiel. Bien sûr, ce sont les théâtres en dehors des multiplex de métro principaux qui enregistrent les chiffres majeurs jusqu’à présent.

Regardez la bande-annonce d’Ek Villain Return ci-dessous:

Critique du film Ek Villain Returns

Attribuant au film 1 étoile sur 5, BollywoodLife a écrit dans sa critique : “Dans un pays où les femmes sont victimes d’attaques à l’acide juste pour avoir rejeté un mec ; Ek Villain Returns rend les choses problématiques à un tout autre niveau. Même les cinéastes légendaires ont eu faux pas, et il aurait été parfaitement bien que Mohit Suri fasse simplement un mauvais film hilarant, plutôt que d’en faire un aussi toxique. De plus, vous savez que vous avez des ennuis lorsque le meilleur acteur de votre distribution est Disha Patani.”

Bien commencer est une chose, mais le vrai test ne serait pas de grandir pendant le week-end et de se maintenir pendant les jours de la semaine. Voyons comment Ek Villain Returns résiste à partir de maintenant.