Ek Villain 2 star Arjun Kapoor dit «hamara naam kharab hota hai» alors qu’il ordonne aux paps d’être en sécurité; les internautes saluent, ‘yeh ladka pehle se salut acha hai’ [WATCH]

Arjun Kapoor est actuellement sur ses gardes pour promouvoir son prochain film Ek Villain 2. Il partage l’espace d’écran avec Tara Sutaria, Disha Patani et John Abraham dans celui-ci. La bande-annonce a laissé tout le monde intrigué. Outre la bande-annonce, l’acteur a récemment fait la une des journaux pour sa nature humble. Dans une vidéo qui a fait son chemin sur Internet, les fans d’Arjun Kapoor le saluent pour avoir dirigé les paparazzi vers la sécurité.

Le côté bienveillant d’Arjun Kapoor envers les paps

Dans la vidéo, on voit des paparazzi réunis à un endroit pour cliquer sur Arjun Kapoor. Il est sur la route et des obturateurs l’ont entouré, bloquant la route. Il demande ensuite à tout le monde de se déplacer vers le côté afin que personne ne soit blessé. Il semble que ce soit une rue animée avec de nombreuses voitures qui passent. Alors qu’il demande à tout le monde de bouger, il dit aussi que “hamara naam kharab hota hai” quand un paparazzi est blessé. Ses fans le comblent d’amour pour son humilité et sa bienveillance. Il y en a quelques-uns qui le dénigrent également en disant qu’il fait tout pour que le nom des stars ne soit pas gâché. Regardez la vidéo et les réactions ci-dessous :

La réaction d’Arjun Kapoor à la séance photo nue de Ranveer Singh

Alors qu’Arjun est occupé par les promotions de son film, il a même récemment été salué pour sa réaction face à la séance photo nue de Ranveer Singh. On lui a demandé de commenter le fait que Ranveer se soit fait troller pour la même chose. Il a dit: “C’est sa vie, son choix et ses réseaux sociaux. Il a estimé que c’était la bonne chose à faire. Il l’a fait. Il veut se célébrer, il est bien dans sa peau et nous devons respecter cela. Avoir une opinion est juste. Je ne crois pas qu’il faille accorder de l’importance aux trolls de toute façon parce que les gens diront toujours quelque chose.