Ek Hazaron Mein Meri Behna Hai actrice alias ‘Badi Beeji’ Tarla Joshi décède, la co-star Nia Sharma pleure sa disparition | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Tarla Joshi, connue pour avoir joué le rôle de Badi Beeji dans l’émission « Ek Hazaron Mein Meri Behna Hai », est décédée dimanche 6 juin. Bien qu’il y ait eu des rapports de crise cardiaque étant la cause du décès, cela n’a pas encore été confirmé.

Sa co-star Nia Sharma s’était rendue sur Instagram pour pleurer sa disparition et se remémorer les bons moments qu’elle avait passés avec la défunte actrice vétéran. Elle a écrit : « RIP Badi Beeji, tu vas nous manquer. »

Découvrez ses messages émotionnels:

Son autre co-star Anju Mahendroo s’est également rendue sur Instagram pour pleurer sa disparition soudaine. Elle a écrit : « Tu vas me manquer Tarlaji, tu as toujours été considérée comme une mère !!! Repose en paix éternelle. »

Tarla Joshi était surtout connue pour ses rôles dans « Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai » et « Sarabhai Vs Sarabhai ». Dans ‘Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai’, elle a essayé le rôle de l’arrière grand-mère ou Badi Beeji du personnage de Nia Sharma. D’autre part, dans la comédie « Sarabhai Vs Sarabhai », elle a joué le rôle de la mère d’Indravadan, le personnage de Satish Shah.