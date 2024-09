Éjections MLB 175-6 – Conroy, Miller (HOU x2)

L’arbitre de HP Brennan Miller a expulsé le 2B des Astros Jose Altuve et l’arbitre de 1B Chris Conroy a expulsé le manager des Astros Joe Espada (appel de balle juste ; QOCN) en début de neuvième manche du match #Astros-#Padres. Avec deux retraits et un sur base, le frappeur des Astros Altuve a frappé un sinker 1-1 du lanceur des Padres Robert Suarez au sol au troisième but Manny Machado au premier but Donovan Solano, jugé comme une balle juste par l’arbitre de HP Miller. Les rediffusions indiquent qu’après avoir touché la batte d’Altuve, la balle frappée a touché le pied d’Altuve avant de rebondir en territoire juste, l’appel était incorrect. Au moment de l’expulsion, le match était à égalité, 3-3. Les Astros ont finalement remporté le match, 4-3, en 10 manches.

Il s’agit de la deuxième expulsion de Chris Conroy (98) en 2024.

Il s’agit de la quatrième expulsion de Brennan Miller (55) en 2024.

Règle officielle du baseball 5.09(a)(7) : «Si le frappeur est dans une position légale dans la boîte du frappeur, voir la règle 5.04(b)(5), et que, selon le jugement de l’arbitre, il n’y avait aucune intention d’interférer avec la trajectoire de la balle, une balle frappée qui frappe le frappeur ou sa batte sera considérée comme une balle fausse.« Le fair/foul dans le champ intérieur n’est pas actuellement un jeu révisable.

Il s’agit des 175e et 176e rapports d’éjection de la saison régulière 2024 de la MLB.

Il s’agit de la 87e expulsion d’un manager en 2024.

Il s’agit de la 59e expulsion d’un joueur en 2024. Bilan des expulsions : 87 managers, 29 entraîneurs, 59 joueurs.

Il s’agit de la 12e/13e expulsion de Houston en 2024, la 1ère dans l’AL West (HOU 13; CHÊNE 8; MER 7; LAA, TEX 6).

Il s’agit de la 2e expulsion de José Altuve en 2024, la 1ère depuis le 30 juin (James Jean ; QOC = N [Fair/Foul]).