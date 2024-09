Éjection MLB 180 – Alan Porter (5; Alex Cora)

L’arbitre de 3B Alan Porter a expulsé le manager des Red Sox Alex Cora (appel d’obstruction par l’arbitre de 2B Dan Merzel sur 2B Vaughn Grissom; QOCY) en début de première manche du match #Twins-#RedSox. Avec un retrait et un sur (R2), le lanceur des Red Sox Nick Pivetta a lancé au joueur de deuxième but Grissom pour tenter d’intercepter le coureur de base R2 des Twins Byron Buxton au deuxième but, jugé sécuritaire par l’arbitre de 2B Merzel. Après consultation de l’équipe, l’appel a été changé en obstruction (type 1) contre le joueur de champ intérieur Grissom, avec le coureur de base R2 Buxton attribuant le troisième but. Les reprises indiquent que le joueur de champ Grissom a placé sa jambe et son genou dans le chemin de base du coureur sans possession de la balle et non en train de capter le lancer nécessitant l’occupation de cet espace, l’appel était correct.* Au moment de l’expulsion, le match était à égalité, 0-0. Les Red Sox ont finalement remporté le match, 8-1.

Il s’agit de la cinquième expulsion d’Alan Porter (64) en 2024.

*Règle officielle du baseball 6.01(h)(1) : «Si un jeu est effectué sur le coureur gêné, ou si le frappeur-coureur est gêné avant qu’il ne touche le premier but, la balle est morte et tous les coureurs doivent avancer, sans risque d’être retirés, vers les buts qu’ils auraient atteints, selon le jugement de l’arbitre, s’il n’y avait pas eu d’obstruction. Le coureur gêné doit se voir accorder au moins un but au-delà du dernier but qu’il avait légalement touché avant l’obstruction.«

Il s’agit du 180e rapport d’éjection de la saison régulière 2024 de la MLB.

Il s’agit de la 90e expulsion d’un manager en 2024. Bilan des expulsions : 90 managers, 30 entraîneurs, 59 joueurs.

Il s’agit de la 5e expulsion de Boston en 2024, 5e dans l’AL East (NYY 10 ; TOR 9 ; BAL, TB 6 ; BOS 5).

Il s’agit de la troisième expulsion d’Alex Cora en 2024, la première depuis le 22 juillet (Mark Wegner ; QOC = Y [Balls/Strikes]).