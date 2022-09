Éjecté du Barça, deuxième choix à Milan ; sa place internationale est-elle menacée ?

Il y a trois ans, Sergino Dest choisissant de représenter les États-Unis plutôt que les Pays-Bas, où il est né et a grandi, n’était rien de moins qu’un coup d’État pour Gregg Berhalter & Co. Le siège social de Chicago de US Soccer, connu familièrement sous le nom de Soccer House, ressemblait plus à une fraternité sur décision de Dest, telles furent les célébrations qui suivirent.

Il y a deux ans, il a signé à Barcelone. Dans le processus, il a rejoint Christian Pulisic et Weston McKennie en tant que porteurs d’affiches pour l’équipe nationale masculine américaine, qui comptait désormais des joueurs dans trois des plus grands clubs d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie.

Maintenant, cependant, les choses sont différentes. Il n’a pas commencé pour le club ou le pays depuis avril, le Barça vient de finir de le pousser hors du club, pour des raisons tactiques et financières, en l’envoyant en prêt à l’AC Milan, et son rôle dans son nouveau club pourrait être considéré comme une doublure. au capitaine.

Les matches amicaux de l’équipe nationale contre le Japon et l’Arabie saoudite marquent la première fois depuis des mois que Dest peut s’attendre à être l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe. La question doit alors être posée : sa place dans le onze de départ des Américains est-elle en danger ?

Tout ce qui a changé autour de Dest

Ce n’est pas très souvent que l’USMNT peut se vanter qu’un adolescent fasse la une des journaux dans l’une des académies les plus célèbres d’Europe, comme l’Ajax, plus rare encore que l’une des starlettes de l’équipe nationale soit courtisée par trois des plus grands clubs du monde – dans ce cas, le Barça, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Le battage médiatique dans les cercles de football américains était réel, et Dest n’a pas déçu.

Lors de sa première saison au Camp Nou, une saison qui a commencé alors qu’il avait encore 19 ans, sous la tutelle de l’entraîneur de l’époque Ronald Koeman, Dest s’est révélé être un arrière latéral offensif d’élite en Liga. Puis en octobre dernier, l’entraîneur néerlandais a été limogé et tout a changé.

Les opportunités se sont avérées plus limitées sous le nouveau patron Xavi Hernandez. Dest a disputé 30 matches de championnat en 2020-21, enregistrant 1 915 minutes. Ces chiffres sont tombés à 21 matchs et 1 514 minutes la saison dernière.

2 Connexe

L’Américain n’a pas fait partie de l’équipe de la journée lors des trois premiers matches de championnat du Barca de la saison 2022-23. Il y avait des considérations financières bien documentées en jeu dans la capitale catalane pendant la fenêtre de transfert estivale – le club devait lever 700 millions d’euros grâce à la vente de droits de diffusion, au merchandising et aux transferts sortants, pour rester conforme aux limites de dépenses de LaLiga, tandis que ses dettes avait déjà dépassé le milliard d’euros – mais Xavi n’avait pas été convaincu par le jeu de Dest, ouvrant la voie à son prêt à Milan.

Le joueur de 21 ans est passé de assis derrière l’arrière central devenu arrière droit Ronald Araujo et le milieu de terrain devenu arrière droit Sergi Roberto au Barça à être le deuxième choix à 25 ans. Rossoneri capitaine Davide Calabria. Dest a été disponible cinq fois pour le Milan de Stefano Pioli depuis son arrivée à San Siro ; il n’a pas encore commencé et a trois apparitions de remplacement et 90 minutes d’action à son actif – dont 33 à l’aile droite plutôt qu’à l’arrière droit.

L’avenir qui semblait si brillant il y a trois ans, l’élan derrière l’une des perspectives les plus prometteuses des États-Unis, s’est estompé et au point mort. À partir du moment où il a annoncé qu’il représenterait les États-Unis au niveau senior, il était considéré comme un verrou pour commencer la Coupe du monde de novembre au Qatar – et c’est toujours le résultat le plus probable – mais depuis, l’arrière droit est devenu l’un des postes les plus profonds de l’équipe de Berhalter.

Il y a trois ans, Reggie Cannon n’avait pas encore été testé au plus haut niveau ; il est maintenant un habitué de Boavista au Portugal. Joe Scally n’avait même pas encore fait ses débuts en MLS pour le New York City FC ; maintenant dans sa deuxième saison avec le Borussia Mönchengladbach, il continue de se frayer un chemin dans le onze de départ, jouant en tout sauf 14 minutes lors des sept premiers matchs de Bundesliga du club cette saison – y compris un match nul au Bayern et une victoire dominante sur le RB Leipzig. DeAndre Yedlin est de retour dans l’équipe nationale après un exil de 18 mois, Chris Richards a occasionnellement joué au noir à l’arrière au niveau du club malgré sa promesse de talent émergent en défense centrale.

Berhalter a ses favoris, cependant, et Dest en fait certainement partie, mais la concurrence pour le poste est réelle.

L’AC Milan a facilité Sergino Dest dans ses plans lors de son premier mois avec les champions d’Italie en titre. Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

La qualité de Dest reste

Revoyons la dernière saison de Dest à Barcelone. Nous avons établi qu’il était un arrière droit offensif d’élite lors de sa première campagne en Liga, et malgré l’instabilité à laquelle il a été confronté sous Xavi, il n’a fait que s’améliorer dans cette phase du jeu en 2021-22.

Selon TruMedia, la saison dernière, Dest a enregistré une moyenne de 90 minutes : 3,27 touches dans la surface adverse, 14,45 passes réussies dans le tiers offensif, 4,34 tentatives en un contre un, 92,4 % de passes réussies et 0,17 passes décisives attendues. Tous ces chiffres se classent dans le 90e centile ou mieux parmi les arrières droits de LaLiga.

Non seulement il s’est amélioré à l’avenir, mais sa défense s’est nettement améliorée – même si cette partie de son jeu est restée dans la moyenne de la ligue. Ses tacles ont augmenté d’un tiers (47e centile au 67e), son pourcentage de tacles réussis est passé de 35,6 à 40,5 (24e centile au 40e) et il est passé de 5,08 balles récupérées par 90 à 5,53 (37e centile au 57e).

Alors que la place de Dest dans le tableau des profondeurs de Milan semble inquiétante de loin, malgré la croissance de son jeu, il y a des points positifs à tirer de sa situation là-bas.

Le plan de Pioli pour 2022-23 avait été dès le départ de faire tourner la Calabre avec Alessandro Florenzi. Lorsque ce dernier a subi une blessure aux ischio-jambiers qui l’a tenu éloigné jusqu’en février au moins, le Rossoneri a exigé la signature d’un autre arrière droit. Entrez la destination. Un tel arrangement devrait garantir qu’il voit le terrain de manière cohérente.

Les premiers retours de la Casa Milan sont également encourageants. Une partie de l’utilisation limitée de l’international américain peut être attribuée à son manque de forme physique, et des sources ont déclaré à Gab Marcotti d’ESPN que le club pense que Dest a les outils pour devenir un joueur qui peut contribuer.

Il y a trois ans, peu de gens auraient prédit qu’il aspirerait au temps de jeu, repoussant les défis à sa place dans l’équipe nationale de la part de compatriotes de clubs aux ambitions plus modestes. La plupart auraient prédit qu’il serait dans un club historique de l’une des cinq ligues européennes du Big Five, et il l’est; la route qu’il a empruntée là-bas a juste été un peu plus détournée que beaucoup ne l’avaient prévu.

Pour une organisation de football américaine qui attend depuis cinq ans cette Coupe du monde, la patience avec le parcours de Dest ne manquera pas de porter ses fruits.